Госдума вводит штрафы за документы через иностранные мессенджеры

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах для госслужащих за передачу документов через иностранные мессенджеры.

За нарушение закона штрафы для должностных лиц составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.

"Речь идет об использовании мессенджеров для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями", - уточнили в пресс-службе Госдумы.

Эти же изменения запрещают финансовым организациям подключать зарубежные мессенджеры к своим информационным системам. Однако для любых других переписок иностранные программные продукты применять не запрещается, отмечает РБК.

К иностранным Роскомнадзор относит девять мессенджеров, включая Skype for Business, Telegram, Viber, WhatsApp.

Ранее Минпросвещения рекомендовало ограничить использование иностранных мессенджеров и сервисов для занятий в школах. Их работникам ведомство посоветовало переходить на "VK Мессенджер". О рекомендации стало известно в октябре прошлого года.