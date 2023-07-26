Госдума запретила регистрацию в Рунете через иностранные сервисы

Госдума приняла законопроект о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы.

Согласно документу, с декабря 2023 года зарегистрироваться в Рунете можно будет только по российскому номеру телефона, через портал "Госуслуги", Единую биометрическую систему или российские сервисы (электронные почты, социальные сети).



Соавтор законопроекта – депутат от "Единой России" Антон Горелкин – обещает, что изменения коснутся только новых регистраций. "Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать", – сказал он.

Наказания за несоблюдение ограничений пока не предусмотрено.