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Госканал "Грозный" наградил Кадырова премией за видео с попугаем

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от госканала "Грозный". Об этом сообщает официальный сайт телекомпании.

Канал сообщил, что Кадыров неоднократно выступал в качестве мобильного репортера и присылал "эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях". Указывается, что главу региона наградили "за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе".

Особенно на канале отметили видео, которое Кадыров снял про попугая и других животных, обитающую в его саду.

  • Ранее президент России Владимир Путин наградил мать главы Чечни Аймани Кадырову знаком отличия "За благодеяние". Награда была присуждена ей с формулировкой "за вклад в благотворительную и общественную деятельность". Дочь Рамзана Кадырова получила в прошлом году медаль "За заслуги перед Чеченской республикой".
  • 20 июля 2020 года США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.

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