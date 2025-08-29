Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) официально закрывается, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А после передачи небольшого набора основных программ в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации", – написал Рубио в соцсети X. Он добавил, что ликвидацией будет заниматься директор административно-бюджетного управления США Рассел Воут.





USAID – независимое американское правительственное агентство, созданное Конгрессом в 1961 году и насчитывавшее около 10 тысяч сотрудников по всему миру. Это основное подразделение правительства США по оказанию международной помощи. В тройку крупнейших получателей помощи в прошлом году вошли Украина, Эфиопия и Иордания.

USAID, в частности, финансировал программы по поддержке правозащиты и демократии, что вызывало недовольство в авторитарных странах и их обвинения во "вмешательстве во внутреннюю политику".