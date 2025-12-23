Неонацист Мильчаков провел "Урок мужества" в Санкт-Петербурге

Неонацист Алексей Мильчаков провел "Урок мужества" в российской школе, – следует из публикации в телеграм-канале возглавляемой им диверсионно-разведывательной группы "Русич", появившейся во вторник.

На фотографиях в посте "Русича" номер школы, ее название и имя директора, выдавшего Мильчакову благодарственную грамоту, замазаны, но Радио Свобода и расследовательский проект "Система" смогли выяснить, что речь идет о средней школе №538 с углубленным изучением информационных технологий в Кировском районе Санкт-Петербурга. Публикация об уроке сохранилась в группе школы в социальной сети "ВКонтакте". Как следует из поста, представители "Русича" побывали в школе №538 еще 21 мая 2025 года.

Это не первый случай, когда в школе №538 проводят "Урок мужества" представители ультраправых российских группировок. 21 февраля этого года на такое же мероприятие были приглашены представители благотворительного фонда "Невский фронт".

Как следует из информации на сайте "Невского фронта", он является "официальным гуманитарным крылом 88-ой Добровольческой бригады Эспаньола". Эта бригада была собрана из российских футбольных фанатов и добровольцев неонацистских взглядов. В октябре "Эспаньола" объявила о своем расформировании, а 4 декабря ее командир Станислав Орлов был убит. Источники издания Astra утверждают, что это произошло 4 декабря в аннексированном Крыму при попытке задержания Орлова представителями "силовых структур". Поводом для задержания якобы стало "подозрение в торговле оружием и участии в ОПГ".

В 2011 году Алексей Мильчаков выложил в сеть фотографии того, как он убивает щенка, расчленяет его и съедает. Мильчаков не скрывал своих неонацистских взглядов: в социальных сетях он писал собственное имя, используя руны СС, а Адольфа Гитлера называл своим вдохновителем. С 2014 года Мильчаков воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. В сентябре 2022 года Мильчаков опубликовал в телеграме "Инструкцию по утилизации военнопленных ВСУ", в которой было рекомендовано их убивать, а перед этим пытать.

ДШРГ "Русич" и ее командиры внесены в санкционные списки стран Евросоюза, США и других государств.

Радио Свобода написало сообщение в телеграме директору школы №538 Екатерине Полукаровой с просьбой прокомментировать визиты представителей ДШРГ "Русич" и "Невского фронта" в учебное заведение. Оно было прочитано, но осталось без ответа.