Госсекретарь США пожелал россиянам мирного будущего без репрессий

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 июня, в День России, пожелал россиянам мирного и открытого будущего.
"12 июня 1990 года стало важным шагом в реализации стремления народа России к свободе, демократии и разрушении барьеров, отделяющих его от остального мира. Граждане России, как и люди во всем мире, заслуживают того, чтобы жить без репрессий и иметь возможность пользоваться своими правами человека и основными свободами, не опасаясь возмездия", — говорится в сообщении Блинкена.
Госсекретарь отметил, что в современной российской реальности Кремль усилил репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. "Слишком много российских граждан находятся за решеткой за "преступление" — говорить властям правду", — подчеркнул глава Госдепартамента.
По мнению Блинкена, репрессии в отношении россиян происходят в то время, когда Кремль ведет ничем не спровоцированную и ничем не оправданную войну против суверенного, соседнего государства. "Правительство России пытается держать своих граждан в неведении относительно зверств, которые оно совершает против народа Украины", — говорится в обращении.
Война Кремля оставила Россию в международной изоляции и лишает российских граждан возможности строить лучшее будущее в гармонии со своими соседями, полагает госсекретарь. Он назвал изоляцию результатом решений российского руководства. Блинкен признал, что жители России всё ещё стремятся к свободе и достойной жизни – часто и большим личным риском.
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