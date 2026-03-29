Вэнс в поисках мира. Вице-президент США и переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, изоляционист и противник "вечных войн", с начала операции против Ирана, по мнению многих, отступил в тень, но в последние дни вдруг вышел на первый план как вероятный главный переговорщик с иранским руководством – если, конечно, прямые переговоры удастся организовать. Это может повлиять и на перспективы окончания войны, и на перспективы самого вице-президента.

Что говорят о Вэнсе и Иране

"Вице-президент Джей Ди Вэнс становится ключевым игроком в поисках выхода из войны с Ираном".

"Почему Джей Ди Вэнс может стать ключом к мирному соглашению с Ираном".

"Главный вызов Вэнса: установление мира с Ираном".

Это заголовки статей разных изданий в последние дни.

В четверг на встрече кабинета президент Дональд Трамп обратился к Вэнсу с просьбой "сказать несколько слов о текущем положении дел", поскольку он "вовлечен в переговоры вместе со Стивом [Уиткоффом] и Джаредом [Кушнером].

Вэнс активно участвует в обсуждениях со странами-союзницами США в Персидском заливе.

На прошлых выходных, утверждает Axios, при обмене сообщениями с Ираном через посредников Белый дом говорил о возможности того, что Вэнс возглавит американскую делегацию на мирных переговорах на высоком уровне – как доказательстве серьезности намерений Трампа.

Ранее источники The Guardian в Пакистане (который предлагает принять у себя переговоры) утверждали, что Иран не хочет больше иметь дело с Уиткоффом и Кушнером (прежние встречи с которыми окончились военными операциями США), но может согласиться на кандидатуру Вэнса, известного противника вовлечения Америки в затяжные войны.

Более того, по сведениям CNN, Иран якобы сам дал понять Белому дому, что предпочтет вести переговоры с Вэнсом, потому что воспринимает его как того, кто скорее захочет положить конец войне. Белый дом заявил, что только Трамп решает, кто будет вести переговоры от лица США, и назвал утверждения об иранской инициативе "иностранной пропагандой". Так же об этом отозвались в окружении Вэнса.

Axios утверждает, что это Уиткофф рекомендовал Вэнса как главного переговорщика.

Перед войной с Ираном, судя по многочисленным публикациям, во время дискуссий в администрации Вэнс выражал скепсис, но когда стало ясно, что Трамп склоняется к проведению операции, высказался за то, чтобы провести ее быстро и решительно для минимизации потерь. Go big and go fast (“по-крупному и быстро”), приводила его слова New York Times.

Публично Вэнс полностью поддерживает президента, который, впрочем, сам заметил, что у них есть некоторые "философские" различия: "У него, возможно, было не так много энтузиазма, но все равно полно энтузиазма".

У Вэнса "свои взгляды, но он будет работать в соответствии с указаниями президента и постарается добиться результата, которого тот хочет", сказал Axios источник в окружении вице-президента.

На этой неделе в израильской и американской прессе появились сообщения состоявшемся в понедельник телефонном разговоре Вэнса с Беньямином Нетаньяху, в котором вице-президент, как утверждается, напомнил премьер-министру Израиля о данных им перед войной "слишком оптимистичных" прогнозах, особенно о перспективах восстания в Иране, способного свергнуть режим.

Ранее появились сообщения о том, что Вэнс резко выговаривал Нетаньяху из-за волны насилия поселенцев против палестинцев на Западном берегу, но обе стороны отрицают это.

Вэнс-миротворец. Общая картина

Вэнс, выросший в бедном городке в Огайо и служивший в морской пехоте во время войны в Ираке, стал одним из самых ярких голосов движения "Америка прежде всего", призывая сосредоточиться на внутренних проблемах страны, минимизируя вмешательство в мировые проблемы (вроде военной помощи Украине) и отказавшись от ведения затяжных, "вечных" войн.

В 2023 году он поддержал Трампа, потому что тот за четыре года первого президентства не начал войн.

Заметные моменты Вэнса на посту вице-президента: выговор европейцам на конференции по безопасности в Мюнхене и перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским на печально известной встрече в Белом доме.

Считается, что Вэнс, – наиболее вероятный кандидат в президенты от республиканцев в 2028 году, – сдвигает партию от традиционных "ястребиных" взглядов на внешнюю политику в сторону принципов "Америка прежде всего". Но с лета прошлого года, когда президент Трамп все более активно стал прибегать к использованию военной силы, заметней становилась фигура госсекретаря и советника по национальной безопасности Марко Рубио, которого считают представителем более традиционного крыла республиканцев.

Трамп выражал желание, чтобы Вэнс и Рубио пошли на выборы в паре, и Рубио, как утверждало Politico, признавал лидерство Вэнса и выражал готовность поддержать его.

NBC News, однако, указывает, что война с Ираном подняла шансы Рубио стать "преемником" Трампа в 2028 году. Издание описывало сцену, как Трамп опрашивал доноров партии, кого выбрать, и большинство, якобы, высказалось за Рубио. Дело, впрочем, происходило в Мар-а-Лаго, во Флориде, родном штате госсекретаря.

После начала войны с Ираном Вэнс публично поддержал линию президента, но, по наблюдениям многих изданий, ушел в тень. Подавляющее большинство движения MAGA остается на стороне Трампа, но можно видеть сторонников "Америка прежде всего", которые из-за войны начали критиковать президента и открыто считают Вэнса подлинным выразителем их взглядов. Учитывая непопулярность войны в обществе, сценарий, по которому вице-президент возглавляет мирный процесс и приводит его к успеху, может резко увеличить его шансы в 2028 году.

Взгляды Вэнса как противника вовлечения Америки в затяжные войны могут позиционировать его как подходящую фигуру для переговоров, но могут нести и риск, если мирный процесс не принесет результатов. Вице-президенты оказывались в ситуации, когда поручения президентов становились политическим бременем. (Можно вспомнить, как Камала Харрис, которой Джо Байден поручил разобраться в причинах иммиграции из Латинской Америки в США, в избирательной кампании пыталась отбиться от обвинений в том, что это она ответственна за поток нелегальных иммигрантов через южную границу).

Перспективы мирного процесса сейчас неясны. Непонятно, насколько Иран готов вести переговоры, не говоря уж о заключении мира. Сообщается о разительных расхождениях в требованиях сторон. На фоне разговора о мирном процессе США перебрасывают в регион тысячи военнослужащих, что может быть подготовкой к наземной операции.

Как утверждает Axios, Рубио в пятницу на встрече "Большой семерки" сказал, что война с Ираном продлится еще две-четыре недели.

Общественное мнение. Опросы

Silver Bulletin, издание электорального статистика Нэйта Силвера, начало мониторить отношение американцев к войне, выводя среднее по опросам (и это может быть показателем того, что в восприятии экспертов она надолго). "Прошел почти месяц с начала войны с Ираном, и очевидного конца ей пока не видно… Поддержка войны после ее начала быстро стабилизировалась на уровне около 40 процентов. Однако число противников войны возросло с примерно 48 процентов до 54 процентов".

В последнем опросе Fox News политику Трампа в отношении Ирана не одобряли 64%, а рейтинг неодобрения самого президента составил 59%.

Трамп раскритиковал этот опрос, назвав ужасными опросы Fox и тех, кто их проводит.