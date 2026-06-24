"Граница между тылом и передовой стерлась". Что пишут об ударе по Воронежу

В начале этой недели украинские военные атаковали британскими ракетами Storm Shadow Воронеж. В результате удара был разрушен один из корпусов Воронежского завода полупроводниковых приборов, на территории которого производили электронику для российских ракет. Погибли 5 человек, в городе объявлен трехдневный траур.

Местные жители описывают в соцсетях свои ощущения от произошедшего, а блогеры вспоминают мем "бомбить Воронеж", напоминая о закономерности возвращения начатой Россией войны на ее территорию.

Денис Караваев

У нас сейчас (Воронеж) прогремели рядом с нашим домом страшные взрывы, дом затрясло. Потом рядом пошли клубы дыма, и мимо проехало штук десять пожарных машин. Одна за другой едут машины скорой помощи. Кажется, много погибших.

Сделал все, что мог - посадил Ксюшу в ванноубежище.

(Добавление: это разбомбили ракетами здание завода, граничащее с нашим домом, до него метров 50 от дома).

Дмитрий Логинов

Воронеж. Во время онлайн-семинара про выгорание, услышал громкий звук летящей ракеты, а потом взрыв.

Вышел на балкон посмотреть на поднимающийся дым в 3-х кварталах от моего дома, опускаю глаза вниз, а под окнами лежит труп голого мужика и менты с автоматами.

Пошел дослушал семинар. Провел пару планерок и встречу с клиентом. Написал КП. Доделал пару вайб-код проектов. Собираюсь на офлайн-встречу по управлению пиэмами.

Вот такой рабочий понедельник.

Evgeniia Volodina

Сегодня. Ракетная атака на Воронеж... Мой Воронеж...

Пишу, звоню родным и друзьям, чтобы убедиться, что они живы.

Скорейшего выздоровления раненым , царствие небесное погибшим и сил их родным и близким пережить все это.

Николай Митрохин

Ну что ж дожили, дошутились, бомбят Воронеж.

Андрей Пивоваров

Кадры из Воронежа сегодня во всех медиа. Город ровно посередине между Киевом и Москвой. И не способность закрыть даже такие важные объекты показывают полную импотенцию российского ПВО.

Старые шутки про бомбить Воронеж более не шутки.

Кирилл Мартынов

В Воронеже после удара крылатых ракет по военному заводу, который делает ракеты, чтобы бомбить Украину, по официальным данным погибло пять человек. Еще днем в городе объявили экстренный сбор крови для пострадавших, так что число погибших и серьезно раненых может быть занижено - по старой советской практике секретности, раз ты погиб на режимном объекте, то не привлекай внимания, герой.

Мне очень жаль Воронеж, там есть памятник Платонову, проспект Революции, в нем живут мои друзья. Когда у тебя над головой летают ракеты, ты можешь быть убит: так в Украине мои соотечественники убивают людей ни за что. А если вы были в Воронеже, то знаете - он южный, теплый, с долгой мягкой осенью по сравнению с нашими стандартными широтами, и похож на Киев.

Работников оборонного предприятия жалеть сложнее: никто не должен работать на производство орудия убийств, такие производства, разумеется, законная военная цель. За такие слова российские военные преступники будут раздавать дела про "оправдание терроризма", будьте осторожны. Мне повезло: у меня уже есть все статьи, которые они могут придумать, могу писать, что думаю.

Журналистка и "кремленолог" Фарида Рустамова рассказывает, что в закрытых опросах, которые носят в Кремль, уже 60% сограждан говорят "заканчивайте хоть как-нибудь". Некоторые говорят - нам все равно, если вам есть чем ударить, ударьте уже (ядеркой), и пусть все сразу кончится.

Это хороший признак: даже у побитых постсоветским хуторским сознанием, лишенных эмпатии граждан происходит стадия принятия. Война не закончится победой, ебучая специальная военная операция не идет по плану, у нее нет никаких целей, ее надо заканчивать.

Даже у лишенных эмпатии граждан происходит стадия принятия

Но поскольку если закончить и принять реальность, то страшно, то уж ударьте чем-нибудь, у вас же есть, чем? Есть, да? (визуализация мема с Энакином и Падме).

Через три месяца у Путина выборы, их имитация, напоминающая имитацию оргазма ветераном секс-индустрии. Вот он в нижнем белье в цветах триколора, испачканный окопными кровью и испражнениями, призывно зазывает из своей кабинки для голосования. Граждане должны построиться в манипулы, получить предписания на рабочих местах, зарегистрироваться в системе дистанционно и электронно, а губернаторы посчитать их и на выходе получить процент не хуже, а то и лучше, чем обычно. И идти прямо туда, демонстрировать любовь.

Но у граждан не будет бензина, чтобы добраться до избирательных участков. У них не будет интернета, чтобы проголосовать дистанционно. На их улицах звучат воздушные тревоги: это злой, агрессивный Зеленский, комический актер, сменивший жанр на фильм ужасов, выдвигает ультиматум.

У граждан, которые должны продемонстрировать любовь, не будет надежды на то, что общее совместное будущее возможно.

Поэтому Путин уже второй раз за два месяца возложил венки к памятнику неизвестному солдату. Это особенно заметно, потому что он редко появляется на открытом воздухе по другим поводам. Венок в честь Второй мировой - черный магический ритуал, который Путин воздает самому себе.

Как-нибудь и на этот раз собирается "всех переиграть", но пока ему до обидного нечего сказать. Только венки появляются все новые.

Marat Guelman

Звонит Лавров Шойгу и говорит:

— Слушай, Кужугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.

Шойгу, возмущённо:

— Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев — по Берлину, Мизулина по Бельгии, Жириновский по Швейцарии… Другие наши звонили, список большой. Лавров, куда бить-то тогда в случае чего?

— Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.

Валерий Бочков

Есть в России национальный вид спорта. Не хоккей. Не футбол. И даже не выборы с заранее известным победителем. Нет. Главный русский спорт называется "бомбить Воронеж".

Фраза давно стала народной мудростью. Когда власть хочет наказать кого-то другого, почему-то страдает собственный народ. Санкции против Запада? Цены растут в Саратове. Борьба с иностранными агентами? Закрывается библиотека в Туле. Импортозамещение? Вместо айфона появляется кирпич с антенной.

И вот случилось невероятное.

ЗАВОД ИСКАНДЕРОВ РАЗБОМБИЛИ STORM SHADOW: ЧЕТЫРЕ ПОПАДАНИЯ – ПВО россии ОБЛАЖАЛОСЬ!

Украина начала переносить войну туда, откуда она пришла. И оказалось, что россияне десятилетиями готовили себя именно к этому сценарию. Они тренировались морально. Репетировали. Закалялись.

Когда по украинским городам летели ракеты, телевизор объяснял: всё правильно, всё по плану. Когда взрывы стали слышны в российских регионах, телевизор сказал то же самое. План, оказывается, просто расширился географически.

Люди обнаружили, что звук сирены не выключается кнопкой на пульте телевизора

Самое удивительное — реакция. Люди, которые три года рассказывали соседям, что война где-то далеко и касается только телевизора, вдруг обнаружили, что звук сирены не выключается кнопкой на пульте.

История любит иронию. Россия десятилетиями учила мир, что сила решает всё. Что безопасность соседа не имеет значения. Что границы существуют только для слабых.

А потом выяснилось: у войны есть неприятная привычка возвращаться домой.

22 июня, в годовщину нападения нацистской Германии на СССР, митрополит воронежский и лискинский Леонтий назвал украинский удар "оскорблением памяти предков". Z-авторы корят Путина за молчание о Воронеже и отдают должное украинской тактике:

Анатолий Радов

В Воронеже прилёт британских ракет Storm Shadow по заводу полупроводников... С учётом, что у нас вообще в стране по полупроводникам, то цель они выбрали грамотно.

Павел Кухмиров (позывной "Шекспир")

Путин появился на публике. Ни слова не сказал ни про Крым, ни про Воронеж. У него более важные дела: он цветы возлагал. Эээ... г-н Путин, теоретически я ваш избиратель. И я не хочу видеть, как вы возлагаете цветы - я хочу видеть, как вы управляете страной. ЗЫ: По нашему любимому радио Вести FM про Воронеж ни слова. Воронежа нет. От так и живём.

Verum Regnum

Потратили час времени на просмотр телеканала "Россия 24". Отставка Стармера, госдолг Британии, акулы, нейросети, Иран, США, нефть, ЕГЭ, надои, урожаи, ливни в Москве... Про ракетный удар по Воронежу — ни слова.

Зона особого внимания

… Осознание того, что высокотехнологичный удар пришелся по оборонному предприятию в черте города почти одновременно с официальными торжествами, разрушает остатки уверенности в завтрашнем дне и лишает людей возможности долгосрочного планирования.

Воронежцам остается только крепиться

В этих условиях воронежцам остается только крепиться, поскольку регион по всем ключевым признакам перешел в статус прифронтовой зоны, где граница между тылом и передовой окончательно стерлась.

В самом Воронеже сегодня – второй из трех дней траура, объявленного местными властями после гибели пяти человек в результате украинского удара.

Виталий Атаев-Трошин

Человеческая жизнь в современной России оценивается чиновниками в один миллион рублей.

Именно такую сумму власти пообещали выплатить семьям погибших после атаки на Воронеж.

Задумайтесь только на секунду.

Сегодня новая Lada в хорошей комплектации может стоить дороже этой суммы.

Получается, по версии государства, человеческая жизнь стоит дешевле автомобиля.

И это, пожалуй, главный вопрос, который должен задавать себе каждый россиянин.

Если бы не война против Украины, не было бы этих погибших, не было бы разрушенных домов, не было бы раненых людей, не было бы миллионов семей, живущих в постоянном страхе за своих близких.

Война пришла не только в Украину.

Она уже давно пришла и в Россию.

Она забирает жизни российских граждан, уничтожает инфраструктуру, опустошает бюджеты регионов и лишает страну будущего.

Каждый новый погибший - это чья-то мать, чей-то отец, чей-то сын или дочь.

И никакие компенсации не способны вернуть человека обратно.

Никакой миллион рублей не заменит близкого человека.

Поэтому главный вопрос сегодня даже не в размере выплат.

Главный вопрос в том, сколько ещё людей должны погибнуть, прежде чем кто-то признает очевидное: любая война заканчивается переговорами, а цена её продолжения становится слишком высокой для всех.