Гражданам России запретили регистрацию на экзамен TOEFL

Организация ETS, устраивающая международный экзамен по английскому языку TOEFL, запретила регистрироваться на прохождение теста по российскому паспорту, а также отправлять в вузы уже полученные результаты.

На ограничение обратила внимание читательница "Медиазоны". В ETS заявили, что гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены "из-за требований минфина США" (каких именно — не уточнили).

При попытке указать гражданство России появляется сообщение: "В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен". Об этом сообщает Би-би-си.

OFAC - это отдел американского минфина, который контролирует соблюдение санкций.