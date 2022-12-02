"Граждане второго сорта". Блогеры об ужесточении закона об "иноагентах"

1 декабря в России вступил в действие ряд новых законов. Среди них - новый закон о едином реестре "иностранных агентов", согласно которому для признания таковыми больше не требуется "финансирование из иностранных источников". Теперь этот статус могут присвоить любому "лицу, которое находится под иностранным влиянием" - что считать таким влиянием, в законе не уточняется, отмечают комментаторы.

Толкователь

Вчера вступил в силу один из самых странных, с точки зрения легализма и логики, закон об «иностранном влиянии», на основании которого человека могут признать иноагентом.

Как можно доказать «иностранное влияние»? Достаточно ли для этого слушать иностранную рок-музыку?

А ещё если иностранный агент пришлёт кому-нибудь деньги, то реципиента тоже могут признать иноагентом. Тут тоже огромный простор для волюнтаризма.

Кирилл Шулика

Главное то, что иноагентом могут признать любого человека, потому что если ранее нужно было получить хотя бы пять рублей из Таджикистана, то теперь достаточно просто находиться "под иностранным влиянием". Ну то есть сгодится то, что у тебя американский флаг на кроссовках, грубо говоря. Соответственно, может увеличиться число тех, кого будут признавать, хотя в последнее время Минюст и так не то, чтобы стесняется.

Статус "иноагента" можно будет получить в том числе за любые контакты с иностранцами, пишет юрист Николай Бобринский:

Новый закон - дистиллированный пример узаконенного произвола

Сегодня вступил в силу федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В соответствии с ним российские граждане и организации, имеющие любые контакты с иностранцами и при этом ведущие любую публичную деятельность, будут заклеймены «иностранными агентами» и подвергнуты обширной дискриминации. Новый закон даёт «правоприменителю» ещё более широкое усмотрение, чем прежние нормы об иностранных агентах, и по этой причине представляет собой дистиллированный пример узаконенного произвола.

Открытым остаётся вопрос о фактическом механизме объявления «иностранными агентами»: сейчас кандидатов на это звание, как предполагается, утверждает Совет безопасности на своих заседаниях, что несколько ограничивает скорость пополнения списка. Если эти полномочия будут делегированы чисто бюрократическим структурам или спущены на территориальный уровень, масштабы репрессий за контакты с иностранцами сильно вырастут.

Как "иностранное влияние" может быть истолковано и влияние "другого иностранного агента", и даже общение с журналистами иностранных СМИ: за это, например, присудили статус "иноагента" музыканту Андрею Макаревичу.

Дмитрий Колезев

С Андреем Макаревичем совсем смехотворно получилось — у него не нашли иностранного финансирования, поэтому его признали иноагентом просто за то, что он дал интервью Дмитрию Гордону. Это выяснилось в суде. Вот как объясняет адвокат музыканта Александр Передрук:

«Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали «иностранным влиянием» — якобы они предоставили площадку для распространения мнения», — сказал адвокат.

Даже в рамках этого фашистского закона получается алогизм. Иностранный агент, по идее, должен распространять иностранное мнение на россиян. То есть он, условно, должен приходить на российский канал и там вещать что-то за Украину. Но тут гражданин РФ Макаревич приходит к украинцу Гордону, дает интервью, и это оказывается «иностранным влиянием», потому что Гордон «предоставил площадку»!

Подождите, а когда Путин дает интервью какому-нибудь американскому ABC, ему же тоже «предоставляют площадку»? Стало быть, и тут «иностранное влияние», и Путин (и любой другой российский чиновник, общающийся с иностранными СМИ, даже самыми лояльными, хоть из Беларуси) — иностранный агент.

"Политическая деятельность", которой могут заниматься "иноагенты", тоже определяется максимально широко.

По сути речь идет об избирательном лишении гражданских прав, пишет антрополог Александра Архипова:

Понимаете, против нового варианта закона нет никаких мер предосторожности. Никаких. Мы все в детстве читали Чиполлино. Закон действительно разрешает объявить ИА кого-угодно. По сути, это такая сегрегация - когда государство начинает доказывать, что одни граждане отличаются от других набором гражданских прав. А название гражданина иноагентом приводит к тому, что теперь его права ограничены - с устройством на госработу, например. Не говоря уж, что плашка ИА должна быть везде.

Это эффективный современный способ бороться с инакомыслием

И это эффективный современный способ бороться с инакомыслием. Преследовать, сажать в тюрьму, тратить ресурсы и время правоохранителей очень дорого, выгоднее - ограничить инакомыслящих в правах на распространение информации.

В СССР такое практиковались: была такая категория - лишенцы. Но там ограничивали не доступ к распространению информации, а базовые гражданские права (возможность голосовать, например).

Другие ограничения, с которыми в ближайшее время столкнутся иноагенты, отмечает один из них - редактор Republic Дмитрий Колезев:

Самое противное, что иноагенты теперь ощутимо поражены в правах: им запрещено преподавать, вести образовательную деятельность, распространять свои материалы для лиц до 18 лет (благодаря чему детские книги Тамары Эйдельман, например, больше не получится продавать в России). Им нельзя жертвовать партиям, организовывать митинги, работать в силовых структурах, участвовать в госзакупках. Вам интересно, как выглядит люстрация? Вот это «люстрация наоборот» — государство поражает в правах тех, кого считает своими врагами.

Вдобавок ко всему, позавчера Центробанк отправил в банки РФ письмо, в котором попросил кредитные организации проверять операции иностранных агентов, чтобы они вдруг не перечислили деньги политической партии или на организацию митинга. Можно предположить, что банки начнут либо сильно тормозить любые операции иностранных агентов (вплоть до карточных платежей), либо вообще будут отказывать им в обслуживании, чтобы не создавать для себя дополнительных рисков.

Сравнение с желтыми звездами уже не кажется таким уж преувеличением

Сравнение с желтыми звездами уже не кажется таким уж преувеличением. Кто-то удивится, если вскоре иноагентам запретят заниматься предпринимательской деятельностью или получать некоторые госуслуги?.. Буквально «граждане второго сорта».

Я уж не говорю про уведомления к каждому посту, отчеты раз в квартал, обязательный аудит…

С одной стороны, все это создает дополнительные проблемы нынешним «иноагентам». С другой, должно распространять страх среди прочих российских граждан, в первую очередь представителей «креативного класса», интеллигенции, которые теперь должны сидеть молча, не выражать гражданской позиции, не обсуждать в соцсетях политику, не давать комментарии СМИ-иноагентам и так далее, чтобы самому не попасть в список иноагентов и не лишиться доходов, карьеры, гражданских прав… Представьте, что иноагентом оказался преподаватель какого-нибудь регионального вуза, какая судьба ждет такого человека? Особенно если «иноагентов» будут уже тысячи, и к каждому из них не будет такого внимания, как сейчас.

И это только то, что видно на поверхности. Можно предположить, что новый закон, над которым думали лучшие репрессивные умы государства, еще преподнесет нам много неприятных сюрпризов.

Книги "иноагентов" отныне могут продаваться только в запечатанной упаковке и с пометкой "18+", что уже вызвало легкую панику у книготорговцев, поначалу решивших, что упаковка должна быть еще и непрозрачной.

Сергей Митрофанов

А уже принято решение паковать книги иностранных агентов в непрозрачные мешки?

Кстати, а Шекспир - иностранный агент или нет? Как будут выбирать книги читатели. "Дайте мне пакет - 5 см толщиной" или где-то будет список, как с сигаретами

С другой стороны, из страны "иноагентов" пока еще выпускают.

Кирилл Шулика

От греха, так сказать, лучше уехать. А если уехал, то объявляют, чтобы не приезжал

Это метка и предупреждение, что у государства к человеку есть вопросы, но пока не такие, чтобы подключать репрессивный аппарат, поэтому, от греха, так сказать, лучше уехать. А если уехал, то объявляют, чтобы не приезжал. Потому что мало того, что могут наказать, так еще уже создан образ врага, а данные человека в открытом доступе. Есть и другие мотивы, но это буквально в единичных случаях. В большинстве же это что-то сродни лишению советского гражданства во вроде далекие, но не очень, времена. Но тогда было прямо, так скажем, забрали паспорт и посадили в самолет, а теперь не забирают и не сажают, ты все сам делаешь, государство же может говорить смело, что проявляет невиданный либерализм, оставляя границы открытыми.

Минюст опубликовал pdf-файл со списком всех иноагентов. В документе приводится не только полное имя, но и некоторые другие персональные данные - СНИЛС, ИНН и адрес. В перечне есть и те, кто уже был исключен из списка, отмечает юрист Павел Чиков:

В реестре также указаны организации, которые давно исключены из реестра (когда-то в нем были). Отсюда общее число записей больше чем актуальный список иностранных агентов. Исключенных 166 инагентов

Изменился и текст плашки, широко известной под нецензурным названием, которой иноагенты обязаны снабжать свои сообщения - он стал короче. Зато у читателей есть возможность выучить отчества любимых публицистов: в новом варианте плашки для "иноагентов"-физических лиц дважды повторяется ФИО.

Леонид Гозман

Нового у меня повышение – Государственная Дума потребовала, Совет Федерации утвердил, а отец наш, президент, подписал новый закон об нас, об иноагентах. Новый закон относится к нам с большей серьезностью, чем предыдущий, хотя есть еще куда расти – расстреливать на месте, например. И плашка теперь новая, именная. То есть, раньше была просто желтая звезда, а теперь на ней еще и имя и фамилия пишется. И это правильно, чтоб ни один от гнева народа не ушел!

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОЗМАНОМ ЛЕОНИДОМ ЯКОВЛЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОЗМАНА ЛЕОНИДА ЯКОВЛЕВИЧА

В то же время, если точно следовать букве закона, можно маркировать не все посты, считает политолог-"иноагент" Екатерина Шульман:

Ну, с новой плашечкой! Вот она, нарядная, на праздник к нам пришла. Надеюсь, добрые люди, которые рисовали мне картинки с прежним текстом, нарисуют и с этим (из запомнившихся была зелёненькая и другая с тенниеловской Алисой на заднем плане).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ (НАИМЕНОВАНИЕ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ), СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ) ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ), СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ)

Маркировать нужно материалы, относящиеся к иноагентской деятельности, но не "бытового характера"

Из новаций, если я правильно читаю эту довольно безумную правовую новеллу: маркировать нужно материалы, относящиеся к иноагентской деятельности, но не "бытового характера". Логик тут сказал бы, что никаких материалов, относящихся к иноагентской деятельности, как не существует и самой деятельности, потому что не существует никаких иноагентов, произвольно назначенных таковыми безымянным бюрократом без какой-либо гласной процедуры, публичных объяснений и возможности оспаривания. Что такое сообщения бытового характера и что есть быт в этом контексте - тоже хотелось бы содержательной дискуссии с марксистских, например, позиций, согласно которым бытие есть всё, что определяет сознание, а сознание как раз и создает любые сообщения.

Не будучи марксистом и находясь в увлекательном процессе литигации с Министерством юстиции с целью снятия этого схоластического статуса (на Цинцинната вообще навесили гносеологическую гнусность, пока он не осознал, что всё это выдумал от начала до конца), в частном порядке постановляю:

1. плашечку ставить на посты "по специальности", то бишь рабочие, учебные, политологические. Она смешная содержательно и придает некоторую distinction и вес любому сообщению.

2. на посты о литературном, съедобном, метеорологическом и ином пришедшем мне в голову не ставить.

3. отчеты сдавать, ибо дисциплинирует ( как всякий мониторинг и классификация), помогает добрым людям, которые помогают мне с этими отчетами, и поддерживает во мне реалистическое ощущение, что я мне частное лицо, а целое учреждение. Это не дает погрузиться в поток окказиональной жизни, ибо напоминает нам о наших общественных обязанностях.

4. отчет о деятельности надо бы опубликовать, у меня ведь есть такой! Что ж зря содержательный материал пропадает.

Весь корпус законодательства об иноагентах будет, разумеется, отменен как дискриминирующий

Весь корпус законодательства об иноагентах будет, разумеется, отменен как дискриминирующий и, следовательно, неправовой (см формулу Радбруха), и заменен двумя законами: об общественных объединениях и о лоббизме. Работа лоббистских и консалтинговых агентств и индивидуумов, работа за деньги в интересах заказчиков, должна регулироваться этим законодательством.

Власти будут вести и реестр тех, кто "аффилирован" с "иноагентами" - опять же, что считать "аффилированностью", решат они сами. Возможно, и врачу, лечившему "иноагентов", стоит забеспокоиться, иронизирует Андрей Волна:

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЁН НЕ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВОЛНОЙ АНДРЕЕМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ, КОНСУЛЬТИРОВАВШИМ, ОПЕРИРОВАВШИМ И ЛЕЧИВШИМ КАК МИНИМУМ СЕМЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НА МОМЕНТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЛИ ВПОСЛЕДСТВИИ ПРИЗНАННЫХ ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ.

Прошу учесть в качестве явки с повинной, простить и не аффилировать.

Кроме того, 1 декабря вступил в силу приказ ФСБ «Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации». Те, кто собирает такие сведения, обязаны сами зарегистрироваться в качестве "иностранных агентов", в противном случае их ждет уголовное дело по статье 330.1 УК, часть 3.

Кирилл Шмидт

По сути, это те сведения, публикация которых предполагает возбуждение уголовного дела по статье 275 УК (государственная измена). И здесь важный момент: нет никакой разницы, имеются эти сведения в открытом доступе или нет.

В приказе упомянуто 60 видов сведений. Среди них сведения, касающиеся оценки и прогнозов развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, мобилизации, дислокации войск, данные о мероприятиях по гражданской и территориальной обороне, а также о дислокации и защищенности объектов войск, воинских формирований и органов.

Также в перечень попали сведения о действительных наименованиях, структуре и вооружении подразделений ВС РФ, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, следствия, прокуратуры и других структур. Кроме того, упоминаются и персональные данные военнослужащих.

Статья за госизмену это 15-20 лет заключения, закрытый судебный процесс.

Новый приказ может ограничить в том числе действия патриотичных "военкоров" и матерей мобилизованных, которые пытаются облегчить их положение, собирая для них недостающие вещи, и авторы "патриотических" каналов, похоже, этим недовольны.

Анастасия Кашеварова

Запрещается публиковать:

1. Сведения о потребностях войск, воинских формирований и органов в разработке, производстве, испытаниях, установке, монтаже, техническом обслуживании, ремонте и утилизации образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе робототехнических комплексов.

2. Сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, воинских формирований и органов.

3. Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах.

То есть проблема не решается, так еще и те, кто пытается что-то сделать, те, кто не замалчивает будут признаны пособниками врага.

Не те, кто допустил все это. Кто ворует, кто отмахивается, не решает проблемы, неподготовленных мобилизованных отправляет на фронт, не дает еду и медикаменты, а вот ты, кто говорит об этом будешь виновен.

Я вообще не понимаю как теперь военкоры будут работать... Как работать по пропавшим без вести…Как искать кого-то…Как биться, чтобы выплаты пришли…

Если бы эти вопросы решались, то запрещайте. А ведь проблемы не решаются.

Я вот что вам скажу, плохое государство то, которое заставляет людей быть трусливыми, подлыми, молчаливыми. Когда тебя под угрозой вынуждают быть сволочью, это крах. Крах всему. Сажайте, я о нарушениях молчать не буду.

Другие намерены исполнять приказ.

Марат Баширов

Сегодня начал работать приказ ФСБ об освещении событий СВО. Не рискуйте - практика еще только формируется.

Дмитрий Демушкин

В стране запрещаются любые формы обсуждения СВО.

Буду исполнять, хорошо что открыто запрещают.

Разговаривать будем о бабочках южной Америки и миграции китов. Надеюсь это не подпадёт потом под какую нибудь статью?

Хотя с бабочками тоже может возникнуть непонятка, после боевых комаров. Тем более с бабочками из стран НАТО.

В то же время этот перечень секретных сведений действует уже больше года, и до сих пор за их распространение не завели ни одного уголовного дела, уточняет юрист ​Павел Чиков:

В распоряжении ФСБ есть широкий арсенал способов реагирования на людей, занимающихся сбором чувствительной (по ее мнению) информации — от уголовного преследования за госизмену до предостережений и профилактических бесед со спецназом, лежа лицом в пол.

Повторю, до настоящего времени неизвестно ни одного случая применения самого Перечня. Это, конечно, не означает, что так и будет продолжаться.

Однако опасения и тревожность, что ФСБ с сегодняшнего дня начнёт пачками включать людей в реестр иногентов лишь за то, что они что-то пишут про войну, есть необоснованный алармизм.

С другой стороны, реестр СМИ-"иноагентов" появился еще в 2017 году, а физических лиц-"иноагентов" - в 2020-м, и в первые годы своего существования они пополнялись намного реже, чем сейчас, когда Минюст объявляет новых "иноагентов" каждую пятницу.