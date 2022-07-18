Греческие танкеры нарастили перевозки нефти из России

Европейские владельцы нефтяных танкеров – в частности, греческие – значительно увеличили перевозки российской нефти. Это происходит на фоне приближения эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Санкции вступят в силу в декабре 2022 года. Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

Греческие компании, контролирующие почти треть мирового танкерного флота, в мае и июне 2022 года перевезли около половины рыночной российской нефти. За эти два месяца греческие суда 151 раз заходили в российские порты на Чёрном и Балтийском морях – по сравнению с 89 заходами годом ранее. Кроме того, греческие танкеры загружают нефть в дальневосточных портах России.

"Никто не может сказать, что произойдёт с рынком танкеров, когда вступят в силу санкции", – говорит исполнительный директор греческой судоходной компании, попросивший об анонимности. Однако, по его словам, санкции могут иметь и позитивный эффект. Поскольку европейский спрос на нефть остаётся высоким, суда будут возить её из США и стран Ближнего Востока. "Они будут плавать на большие расстояния, а значит, заработают больше денег", – считает исполнительный директор.

Ещё один метод, который европейские танкеры используют для перевозки российской нефти, – это перевалка с судна на судно. В последние месяцы только у одного из греческих портов были осуществлены десятки подобных операций. Судовладельцы заявляют, что некоторые из этих судов отключают свои транспондеры, чтобы скрыть своё местоположение. По их мнению, такая практика может усилиться по мере приближения санкций против российской нефти.