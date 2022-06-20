Китай в мае импортировал из России рекордный объем нефти

Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных значений в мае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года.

Россия заняла первое место среди экспортеров нефти в Китай, сместив на вторую строчку Саудовскую Аравию. Как пишет Reuters, эти данные показывают, что Россия способна найти покупателей несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены.