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Китай в мае импортировал из России рекордный объем нефти

Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных значений в мае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года.

Россия заняла первое место среди экспортеров нефти в Китай, сместив на вторую строчку Саудовскую Аравию. Как пишет Reuters, эти данные показывают, что Россия способна найти покупателей несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены.

  • Ранее стало известно, что в конце мая и начале июня Индия резко увеличила закупки в России угля и нефти – на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России в связи с войной в Украине. Как утверждают трейдеры, энергоносители продаются с существенными скидками, которые могут достигать 30 процентов.

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