Грета Тунберг приехала поддержать протесты экоактивистов в Германии

В посёлке Лютцерат на западе Германии полиция разогнала многодневную акцию протеста экологических активистов против расселения и сноса деревни ради расширения угольного карьера. К вечеру пятницы всех демонстрантов из Лютцерата вывезли, остались только два человека, прокопавшие туннели под землёй и забаррикадировавшиеся там. К демонстрантам присоединилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, осудившая полицейское насилие.

Экологические протесты в Лютцерате длятся уже несколько лет. В 2018 году энергетическая компания RWE приняла решение расселить и снести посёлок, чтобы расширить карьер по добыче бурого угля. По мере переселения жителей их дома стали занимать активисты борьбы за климатическую политику - они не позволяли сносить строения. Финальная вспышка протестов случилась в начале недели, когда посёлок должен был окончательно пойти под снос. Более 200 активистов построили баррикады, чтобы остановить бульдозеры. Некоторые из них укрылись в подземных туннелях или залезли на деревья.

К разгону акции и разбору баррикад были привлечены сотни сотрудников полиции. Активисты споротивлялись действиям полицейских, вступая с ними в драки и бросая ками и коктейли Молотова. Грета Тунберг поддержала протестующих и назвала действия правоохранителей неоправданно жестокими. "Научные данные однозначны: углеводороды должны оставаться в земле," - заявила она. Также Тунберг сообщила, что в субботу в округе пройдёт демонстрация в защиту климата. Заявленная численность демонстрантов - 8 тысяч человек.

Компания RWE - один из крупнейших источников выбросов парниковых газов в Европе. Ранее RWE обещала, что к 2030 году прекратит использование ископаемого топлива, однако экоактивисты не верят её заявлениям.