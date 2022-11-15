В Вене экоактивисты облили картину Климта

Активисты экологической организации "Последнее поколение" облили чёрной маслянистой жидкостью, напоминающей нефть, картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене. Один из участников приклеил себя к защитному стеклу, прикрывающему полотно. Инцидент произошёл во вторник, 15 ноября.
Акция была в день, когда билеты в музей были бесплатными за счёт спонсора — нефтегазовой компании OMV, — передаёт газета Kurier. Один из участников "Последнего поколения" заявил, что планета "скатывается к катастрофе невообразимых масштабов", поэтому активисты, "не хотят мириться со смертельной угрозой, подобно героям Климта".
Организация требует ограничить максимальную скорость автотранспорта в стране ста километрами в час, чтобы снизить расход топлива, отказаться от бурения новых скважин и спонсорских контрактов с нефтяными компаниями.
Зал, в котором была проведена акция, закрыт на время осмотра картины реставраторами. По предварительным данным, полотно и рама не пострадали.
- За последний месяц экоактивисты облили гороховым супом картины ван Гога "Сеятель" и "Подсолнухи" в Риме и Лондоне, Моне "Стога" в Потсдаме, "Девушка с жемчужной серёжкой" Вермеера в Гааге, и попытались приклеиться к "Крику" Мунка в Осло и другим шедеврам мирового искусства. Несколько человек арестованы.
- Участники протеста выбирают картины, защищённые от внешнего воздействия стеклом, но музейные работники предупреждают, что жидкости всё равно могут повредить работы. Кроме того, неприкрытые стеклом рамы картин часто имеют значительную историческую ценность.
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