В Вене экоактивисты облили картину Климта

Активисты экологической организации "Последнее поколение" облили чёрной маслянистой жидкостью, напоминающей нефть, картину Густава Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда в Вене. Один из участников приклеил себя к защитному стеклу, прикрывающему полотно. Инцидент произошёл во вторник, 15 ноября.

Акция была в день, когда билеты в музей были бесплатными за счёт спонсора — нефтегазовой компании OMV, — передаёт газета Kurier. Один из участников "Последнего поколения" заявил, что планета "скатывается к катастрофе невообразимых масштабов", поэтому активисты, "не хотят мириться со смертельной угрозой, подобно героям Климта".

Организация требует ограничить максимальную скорость автотранспорта в стране ста километрами в час, чтобы снизить расход топлива, отказаться от бурения новых скважин и спонсорских контрактов с нефтяными компаниями.

Зал, в котором была проведена акция, закрыт на время осмотра картины реставраторами. По предварительным данным, полотно и рама не пострадали.