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В ФРГ задержали группу экоактивистов, среди которых была Грета Тунберг

Грета Тунберг в сопровождении полицейских

Шведская экоактивистка Грета Тунберг оказалась в числе задержанных во вторник в немецкой деревне Лютцерат, на западе ФРГ.

Вместе с единомышленниками Тумберг протестовала против сноса этого населённого пункта для расширения угольной шахты. СМИ отмечают, что территория деревни и карьер принадлежат компании RWE.

Грета Тунберг присоединилась к протесту 16 января. На прошлой неделе сообщалось о разгоне этой многодневной акции.

Тунберг получила широкую известность несколько лет назад, когда, будучи подростком, проводила акции протеста, в частности, у шведского парламента. Затем ее начали приглашать выступать на международные конференции. Тунберг встречалась с мировыми лидерами и активно критиковала правительства разных стран за недостаточные шаги для борьбы с изменением климата.

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