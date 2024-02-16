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Греция разрешила однополым парам вступать в брак и усыновлять детей

На митинге после принятия законопроекта, Афины, 15 февраля 2024 года
На митинге после принятия законопроекта, Афины, 15 февраля 2024 года

В четверг, 15 февраля, парламент Греции одобрил законопроект, разрешающий однополые браки.

Закон позволит однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Однако ЛГБТ-пары всё ещё будут ограничены в использовании вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства.

За законопроект проголосовали 176 из 300 депутатов, что стало редкой демонстрацией межпартийного консенсуса, несмотря на напряжённые дебаты. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал принятие законопроекта "важной вехой, отражающей современную Грецию – прогрессивную и демократическую страну, приверженную европейским ценностям".

"Это исторический момент. Это день радости", – сказала Reuters глава организации однополых родителей Rainbow Families Стелла Белия. Группы ЛГБТ+ провели митинг у здания парламента с баннером "Ни шагу назад от настоящего равенства".

Православная церковь, которая до сих пор играет важную роль во власти и обществе Греции, считает гомосексуальность грехом и решительно выступает против однополых браков. Однако многолетняя борьба активистов постепенно давала свои плоды.

В 2015 году Греция разрешила однополым парам гражданское партнёрство, в 2017 году официально признала гендерную идентичность, а в 2022 запретила конверсионную терапию для несовершеннолетних, направленную на насильственное изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

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