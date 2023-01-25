Папа римский раскритиковал законы против ЛГБТ+

Папа римский Франциск назвал законы, криминализирующие ЛГБТ+, несправедливыми и призвал епископов быть ласковыми с каждым человеком.

"Быть гомосексуалом – это не преступление", – сказал Франциск в интервью агентству Associated Press. Он процитировал катехизис католической церкви, напомнив, что геев нужно принимать и уважать, они не должны подвергаться маргинализации и дискриминации.

По подсчётам правозащитной организации The Human Dignity Trust, более 60 стран мира криминализируют гомосексуальные отношения, в 11 из них за однополый секс грозит смертная казнь. Ещё во многих странах, в том числе в России, гомосексуальность не криминализована, однако существующие в них законы способствуют преследованию, стигматизации и насилию в отношении ЛГБТ+.

Назвав такие законы несправедливыми, Франциск сказал, что католическая церковь может и должна работать над тем, чтобы положить им конец. "Она должна это сделать", – подчеркнул он. Папа добавил, что епископы, поддерживающие подобные законы, должны "пройти процесс обращения" и проявлять нежность – "как бог относится к каждому из нас".

При этом Франциск отметил, что хотя быть гомосексуалом – не преступление, но это грех. В разговоре с журналистами AP он предложил "сначала провести различие между грехом и преступлением" и напомнил, что отсутствие милосердия друг к другу также является грехом.

Католическая церковь не признаёт однополые браки, "потому что бог не может благословлять грех", говорится в декрете Ватикана от 2021 года.