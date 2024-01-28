Группа "Би-2" сделала первое после задержания в Таиланде заявление

Музыканты российской рок-группы "Би-2" опубликовали первое после задержания в Таиланде заявление. Они подтвердили появившиеся ранее сообщения, что музыкантам группы может грозить депортация, в том числе в Россию.

Участники "Би-2" признали, что поводом стали "неправильно оформленные организаторами документы", но подчеркнули при этом, что никаких дополнительных обвинений им не предъявлено, и что "ситуация и шум вокруг неё подсказывают, что не последнюю роль в задержании сыграло давление извне, причины которого - взгляды и позиция" музыкантов.

"Би-2" - одна из нескольких российских рок-групп, которые открыто выступили против войны с Украиной. После этого власти признали лидера коллектива Лёву Би-2 (настоящее имя - Егор Бортник) "иностранным агентом", а музыканты коллектива были вынуждены уехать из России.

Русская служба Би-би-си отмечает, что в данный момент участники "Би-2" по-прежнему находятся в центре временного содержания миграционной полиции на Пхукете и ждут переправки в столицу Таиланда Бангкок, откуда их могут депортировать - в том числе, в Россию.

Среди членов коллектива граждане трёх стран: России Израиля и Австралии. Согласно заявлению музыкантов, сейчас они находятся на связи с МИД Израиля, чьи представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации, однако австралийского консула к ним не пустили.

Музыкантов группы "Би-2" задержали 24 января после концерта на Пхукете, суд назначил им небольшие штрафы за выступление без рабочих виз, однако после этого участников коллектива не отпустили, а отправили в центр временного содержания - предполагается, что для последующей депортации.

Издание "Сота" со ссылкой на бывшего депутата Госдумы, живущего за границей оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, ранее сообщило, что российский генконсул в Таиланде Владимир Соснов лично добивается депортации музыкантов, въехавших в Таиланд по российским паспортам, именно в Россию. Таких, по словам консула, пять из семи.

Гудков заявляет, что знает о подробностях дела, поскольку дружит с "Би-2" и пытается им помочь. Политик не исключает, что в случае депортации в Россию музыкантам может грозить уголовное преследование из-за их антивоенной позиции. По мнению Гудкова, российские власти могут демонстративно расправиться с "Би-2", чтобы запугать всех представителей творческих профессий, выступающих против войны.

О том, что в России против кого-либо из музыкантов "Би-2" было возбуждено уголовное дело, не сообщалось. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём комментарии для издания "Подъём" непрямо обвинила "Би-2" и артиста Максима Галкина, который недавно также столкнулся с проблемами в Таиланде и Индонезии, в "финансировании терроризма" в связи с их поддержкой Украины.