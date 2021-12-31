Группа исключённых из партии "Яблоко" создала движение "Яблоко"

Группа политиков и общественных деятелей, исключённых в последнее время из партии "Яблоко", создала накануне на учредительном собрании в Москве общественное движение под тем же названием. Об этом сообщается в твиттере новой организации.

Целью создания движения называется "возрождение Яблока как политической партии либерального, демократического и правозащитного толка". Участники организации, список которых пока не опубликован, считают, что нынешнее руководство партии "Яблоко" нарушает эти принципы, "ведёт планомерную борьбу с гражданским обществом", "оправдывает репрессии" и "обвиняет тех, кто с ними борется". Участники движения надеются на то, что им удастся вернуть партию "Яблоко" под контроль своих единомышленников, но также не исключают и создания нового юридического лица. Как незарегистрированное общественное движение, новое "Яблоко" не имеет права выдвигать кандидатов на выборах.

Лидером нового движения избрана бывший член "Яблока", депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Ранее она подчеркнула, что в новой общественной организации смогут состоять и действующие члены "Яблока".

Причиной жёстких оценок в адрес руководства партии стали последние конфликты между ним и сторонниками Алексея Навального, а также теми, кто поддержал его проект "Умное голосование" - включая членов партии "Яблоко". Руководители "Яблока" неоднократно обвиняли находящегося в колонии Навального и "Умное голосование" в том, что они поддерживают на выборах по большей части кандидатов от КПРФ и других "системных" партий, называя это поддержкой сталинизма и репрессий.

Во вторник решением бюро "Яблока" из партии были исключены муниципальные депутаты Елена Русакова, Григорий Толкачёв и Максим Гонгальский и ряд других членов партии. Сообщается, что формальным предлогом для такого решения стала поддержка кандидатов в депутаты Госдумы от "Умного голосования", в частности – поддержка Анастасии Брюхановой вместо рекомендованной руководством "Яблока" правозащитницы Марины Литвинович. В опубликованном на сайте партии заявлении говорится, что исключённые поддерживали на выборах кандидатов, которые конкурировали с кандидатами от «Яблока», а также распространяли коллективные обращения, порочащие партию. "Подобные действия влекут самую строгую партийную ответственность в любой партии в любой демократической стране" - говорится в документе.

За последний год руководство партии "Яблоко" исключило из её рядов десятки её членов. Некоторые ушли сами.