Группа конгрессменов призвала начать прямые переговоры США с Россией

30 членов нижней палаты Конгресса США от Демократической партии призвали президента Джо Байдена начать прямые переговоры с Россией, которые могли бы привести к завершению войны. Письмо опубликовано на сайте Прогрессивной фракции партии.

В документе говорится, что конгрессмены высоко оценивают приверженность Байдена "законной борьбе Украины против агрессивной войны России" и признают, что экономическая, военная и гуманитарная помощь США имеет решающее значение для успеха Украины в борьбе с Россией.

При этом в письме отмечается, что дипломатические усилия также должны быть частью подхода США к прекращению войны. Конгрессмены призвали Байдена начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти "реалистичные рамки для прекращения огня". Авторы письма подчеркнули, что альтернативой дипломатическому решению является "затяжная война" с "катастрофическими и непостижимыми рисками".

Письмо подготовила группа конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпала, представляющей в нижней палате парламента Вашингтон. Среди подписантов также есть Александрия Окасио-Кортес, которая является самой молодой женщиной, избранной в палату представителей США и Ильхан Омар, ставшая первой натурализованной гражданкой США из Африки, избранной в Конгресс.

Представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в ответ на письмо конгрессменов заявил, что США не собирается вести переговоры с Россией без участия Украины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен решать, когда начинать переговоры. Киев несколько раз заявлял, что не будет вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.