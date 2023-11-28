Группировка ХАМАС освободила десять заложниц-израильтянок

Во вторник, 28 ноября, в пятый день режима прекращения огня в секторе Газа группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, передала Красному Кресту десять израильских заложниц — девять женщин и 17-летнюю девушку.

Кроме того, Израилю переданы двое иностранных заложников. Ранее СМИ писали, что ХАМАС может освободить от шести до восьми граждан Таиланда.

В свою очередь, Израиль должен освободить из своих тюрем 30 палестинских заключённых.

В заложниках ХАМАС в Газе по-прежнему остаются восемь детей.

Режим прекращения огня действует в секторе Газа с 24 ноября. Перерыв должен быть использован для освобождения израильских заложников из Газы в Израиль в обмен на освобождение палестинских заключённых из израильских тюрем, а также доставку гуманитарной помощи палестинцам.

Сначала временное перемирие устанавливалось на четыре дня. За это время в Израиль вернулись 51 израильтянин и более 20 иностранцев. Один из израильтян с российским гражданством и все иностранцы освобождаются вне сделки Израиля и ХАМАС.

27 ноября прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников и палестинских заключённых были продлены ещё на два дня по формуле освобождения 10 израильских заложников и 30 палестинцев каждый день. После этого временное перемирие, по данным СМИ, может быть продлено ещё на два дня.

Посредниками при урегулировании конфликта выступают среди прочих Египет и Катар. В Дохе сейчас находятся египетские, катарские, американские и израильские официальные лица. В столицу Катара также прибыл глава ЦРУ Уильям Бёрнс.