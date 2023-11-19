Группу "Несчастный случай" исключили из спектакля "День радио"

Группу "Несчастный случай" исключили из музыкального спектакля "День радио" театра "Квартет И". Об этом сообщил журналист Михаил Козырев со ссылкой на лидера группы Алексея Кортнева. Кортнев неоднократно высказывался против войны в Украине, в том числе и до начала полномасштабного вторжения российских войск, и выступал совместно с украинскими музыкантами. Также он принимал участие в российских оппозиционных митингах и в концертах в поддержку политзаключённых.

Как утверждает "Новая газета", причиной отстранения музыкантов стал донос.

"Перед "Квартетом И" поставили ультиматум: либо убираете из спектаклей этих "врагов народа", либо мы закрываем ваш театр", - написал Козырев.

Спектакль "День радио" был поставлен в 2001 году, по нему был снят одноимённый фильм. Группа "Несчастный случай" сочинила для него все музыкальные номера и постоянно участвовала в спектакле. Теперь, по словам Козырева, петь и исполнять музыку в спектакле будут группа "Бобры" и певец Павел Майков.

Ранее поступали сообщения, что российские антрепренёры получают от властей списки артистов, чьи выступления нежелательны из-за их политической позиции, и что Кортнев и "Несчастный случай" тоже упоминались в таких списках.