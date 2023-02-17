Полиция и МЧС Новосибирска сорвали концерт "Несчастного случая"

В Новосибирске на концерте группы "Несчастный случай" отключили электричество якобы из-за задымления в соседнем помещении. На место приехали полиция и МЧС. Двух участников группы вызвали в полицию. Об этом рассказал телеграм-канал @сибирьмедиа.

Незадолго до выступления его перенесли на другую площадку, о чём предупредили только купивших билеты. Перед началом концерта в клубе отключили электричество, туда приехали пожарные и полицейские. Они сообщили о задымлении в соседнем отделении почты.

Несмотря на объявленное задымление, зрители провели в помещении более часа и, по словам очевидицы, отнеслись к сообщению полиции скептически. Музыкальная группа несколько раз обещала начать концерт "после запуска генератора", но потом вернула собравшимся деньги за билеты.

Позже певца Алексея Кортнева и музыканта Дмитрия Чувелёва вызвали в полицию "для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий", говорится на официальной странице "Несчастного случая".