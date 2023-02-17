Полиция и МЧС Новосибирска сорвали концерт "Несчастного случая"

В Новосибирске на концерте группы "Несчастный случай" отключили электричество якобы из-за задымления в соседнем помещении. На место приехали полиция и МЧС. Двух участников группы вызвали в полицию. Об этом рассказал телеграм-канал @сибирьмедиа.
Незадолго до выступления его перенесли на другую площадку, о чём предупредили только купивших билеты. Перед началом концерта в клубе отключили электричество, туда приехали пожарные и полицейские. Они сообщили о задымлении в соседнем отделении почты.
Несмотря на объявленное задымление, зрители провели в помещении более часа и, по словам очевидицы, отнеслись к сообщению полиции скептически. Музыкальная группа несколько раз обещала начать концерт "после запуска генератора", но потом вернула собравшимся деньги за билеты.
Позже певца Алексея Кортнева и музыканта Дмитрия Чувелёва вызвали в полицию "для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий", говорится на официальной странице "Несчастного случая".
- В феврале 2022 года Кортнев написал пост в инстаграме с резким осуждением российского вторжения в Украину (сейчас публикация удалена). В конце февраля на концерте в Архангельске Кортнев сказал, что сегодня играть смешные песни стыдно и, заканчивая выступление, попрощался со зрителями словами "Миру – мир!"
- В июне 2022 года "под давлением государственных органов" отменили концерт "Несчастного случая" в Москве, а в Нижнем Новгороде выступление группы пытались сорвать местные активисты.
- В июле 2022 года "Фонтанка" сообщила о существовании списка российских музыкантов, чьи выступления российские власти считают нежелательными из-за их антивоенной позиции. Почти все из перечня столкнулись с отменой концертов в России, некоторые уехали из страны. В списке есть и группа "Несчастный случай".
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