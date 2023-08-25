В Новосибирске суд оштрафовал Алексея Кортнева на 20 тысяч рублей

В Новосибирске мировой суд назначил штраф в 20 тысяч рублей музыканту, лидеру группы "Несчастный случай" Алексею Кортневу по уголовному делу об оскорблении полицейского.
Дело против музыканта закрыли. Как утверждается в распространённом в пятницу сообщении пресс-службы судов региона, Кортнев извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей, также музыкант принес пожертвование в размере 10 тысяч рублей в счет проекта "Все для победы". Этот проект поддерживает военные подразделения, воющие против Украины на стороне России, а также лиц, имеющих отношение к государственной пропаганде, пишет Север.Реалии.
Сам Алексей Кортнев решение суда пока не прокомментировал, отмечает "Медуза".
- В феврале 2023 года группа "Несчастный случай" давала концерт на одной из площадок в новосибирском Академгородке. Во время концерта пришли сотрудники полиции и пожарные. Они заявили о задымлении в здании и начали эвакуировать посетителей. Кортнев, будучи недовольным отменой выступления, показал средний палец капитану полиции, говорится в материалах следствия. Музыканта на некоторое задержали.
- В конце апреля в отношении Кортнева возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти за неприличный жест.
- Группа "Несчастный случай" изначально выступила против российского вторжения в Украину. В 2022 году московский "Главclub" отменил выступление коллектива, в Нижнем Новгороде их концерт пытались сорвать. В июле 2022 года "Фонтанка" опубликовала список музыкантов, неофициально объявленных "нежелательными" в России за их антивоенную позицию – в списке был и "Несчастный случай".
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