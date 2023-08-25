В Новосибирске суд оштрафовал Алексея Кортнева на 20 тысяч рублей

В Новосибирске мировой суд назначил штраф в 20 тысяч рублей музыканту, лидеру группы "Несчастный случай" Алексею Кортневу по уголовному делу об оскорблении полицейского.

Дело против музыканта закрыли. Как утверждается в распространённом в пятницу сообщении пресс-службы судов региона, Кортнев извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей, также музыкант принес пожертвование в размере 10 тысяч рублей в счет проекта "Все для победы". Этот проект поддерживает военные подразделения, воющие против Украины на стороне России, а также лиц, имеющих отношение к государственной пропаганде, пишет Север.Реалии.

Сам Алексей Кортнев решение суда пока не прокомментировал, отмечает "Медуза".