Грузия отказалась передать Украине зенитно-ракетные комплексы "Бук"

Грузия отказалась передать Украине зенитные ракетные комплексы "Бук", которые Киев направил Тбилиси во время войны 2008 года. Об этом в своей статье для издания "Европейская правда" сообщил поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

Украина также просила Грузию передать ей американские противотанковые комплексы "Джавелин". Касьянов утверждает, что США были согласны с этим и предложили Тбилиси более новые комплексы в замен тех, что могли бы быть отправлены Украине. Однако, грузинская сторона отказалась передать и этот тип вооружений. Касьянов также заявил, что Украина "отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с Россией".

Ранее стало известно, что США выделили Украине и поддерживающим её странам новый пакет военной помощи объемом более 3,75 млрд долларов. Киев получит 50 боевых машин пехоты "Брэдли", 500 противотанковых орудий и 250 тыс. боеприпасов к ним, 55 бронемашин MRAP с противоминной защитой, 100 бронетранспортёров M113, зенитные ракеты класса "земля – воздух" Sea Sparrow, модернизированные под запуск из ЗРК "БУК", 138 тактических внедорожников "Хаммер", ракеты для систем М142 HIMARS, а также разнообразные боеприпасы для ПВО и высокомобильных артиллерийских ракетных систем, пулемёты, снайперские винтовки и другое оружие.