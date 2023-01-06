США выделили Украине новый пакет военной помощи более чем на $3 млрд

США выделили новый пакет военной помощи Украине и поддерживающим её странам объемом более 3,75 миллиардов долларов. Об этом в пятницу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. 682 миллиона долларов будут отправлены европейским странам НАТО для восполнения военной техники, переданной украинским войскам.

Непосредственно для Украины в пакет войдут бронемашины "Брэдли" и самоходные гаубицы. Помимо бронетехники, в пакет помощи могут войти зенитные ракеты Sea Sparrow, сообщает издание Politico. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пообещала, что полный список оружия, которое США поставят Украине, Пентагон опубликует в ближайшее время.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале подтвердил, что Украина получит бронетехнику и ракеты Sea Sparrow. Кроме того, в его записи упоминаются и новые мобильные ракетные установки залпового огня HIMARS.

На данный момент объём американской военной помощи Украине и странам, оказывающим ей поддержку, составил около 24,9 миллиардов долларов, указано в заявлении Блинкена.