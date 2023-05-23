Губернатор Белгородской области сообщил о гибели местной жительницы

Одна из жительниц Грайвороновского округа Белгородской области, который накануне подвергся атаке диверсантов со стороны Украины, умерла во время эвакуации. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Известно, что это умершая местная жительница была 1941 года рождения. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой.

Гладков также заявил, что в населённых пунктах, в которые зашли диверсионные группы, есть не менее двух раненных местных жителей. Добраться до них пока не смогли. По словам губернатора, "продолжается зачистка территории" силами Минобороны и местных правоохранительных органов. Гладков утверждает, что эвакуированным местным жителям пока не стоит возвращаться домой.

Также сообщается об атаке на посёлок Борисовка в Белгородской области. С дрона было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.

О проникновении в Белгородскую область с территории Украины диверсионно-разведывательной группы стало известно в понедельник, 22 мая. Утром в телеграм-каналах стали появляться сообщения о столкновениях на границе. Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят из российских граждан.