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Губернатор Кузбасса хочет лишить Максима Галкина наград

Максим Галкин

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв намерен лишить артиста Максима Галкина, публично выступившего против российского вторжения в Украину, региональных наград.

Галкину ранее были вручены две награды Кемеровской области: медаль "За веру и добро" и Орден Почёта Кузбасса. По словам Сергея Цивилёва, с просьбой лишить Галкина региональных медали и ордена обратился местный совет ветеранов. Они полагают, что "публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград".

Как пишет Сибирь.Реалии, это не первый случай, когда Цивилёв лишает кого-то наград в связи с войной в Украине. В марте медали и звания забрали у российского кикбоксера Артёма Левина, который высказался против войны. Левин родился и сделал карьеру в Прокопьевске.

Максим Галкин в 2022 году покинул Россию. Федеральные каналы отказались от рекламы с его участием, артиста отстранили от программы "Сегодня вечером" на Первом канале, а позже — признали иностранным агентом. Галкин неоднократно выступал против войны, как в соцсетях, так и на своих концертах, которы еон проводит за рубежом. Супруга Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачёва уехала вместе с мужем и потребовала от властей признать иностранным агентом и её тоже. С однозначным осуждением войны она выступила в сентябре в своём инстаграме после того, как на некоторое время приехала в Россию. После начала мобилизации она вновь покинула страну.

Цивилёв один из самых активных в поддержке войны российских губернаторов. Вверенный ему регион после начала войны он называет не иначе как "КуZбасс" - используя символ российского вторжения в Украину. Чиновник женат на родственнице президента России Владимира Путина.

  • Накануне депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору России с просьбой дать правовую оценку действиям певца Валерия Меладзе, который во время новогоднего корпоратива в Дубае, предположительно, ответил на лозунг "Слава Украине!" словами "Героям слава!"
  • Луговой, объясняя свое обращение в прокуратуру, сказал, что "уже сейчас нам нужно иметь возможность оградить наших граждан от шелудивых псов", - пишет "Медуза". Меладзе критиковали также другие политики-сторонники войны. В ответ на критику он заявил: "горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди", и отметил, что "не может и не хочет никого ненавидеть".

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