Мобилизованные из Кемеровской области записали видеообращение к губернатору региона Сергею Цивилёву, в котором пожаловались на то, что им выдали плохое обмундирование и экипировку. Чиновник женат на родственнице президента России Владимира Путина.

На видео в телеграм-канале "Сибирьмедиа" представившийся "инструктором по боевой подготовке 247-го полка из города Ставрополь", рассказывает, что бойцы из Кузбасса прибыли в учебный центр "практически голыми". "Из всей медицины у них один жгут", – говорит инструктор, обращаясь к Цивилеву. Он также демонстрирует уязвимость выданных бойцам бронежилетов и сообщает, что у них нет теплых вещей.

После начала мобилизации Цивилев неоднократно обещал, что власти региона решат проблемы мобилизованных "до всех мелочей". В частности, обеспечат их дополнительными аптечками. В сюжете телеканала "Кузбасс" также сообщалось, что Цивилев привёз бойцам теплую одежду.