Мобилизованные из Кемеровской области записали видеообращение к губернатору региона Сергею Цивилёву, в котором пожаловались на то, что им выдали плохое обмундирование и экипировку. Чиновник женат на родственнице президента России Владимира Путина.
На видео в телеграм-канале "Сибирьмедиа" представившийся "инструктором по боевой подготовке 247-го полка из города Ставрополь", рассказывает, что бойцы из Кузбасса прибыли в учебный центр "практически голыми". "Из всей медицины у них один жгут", – говорит инструктор, обращаясь к Цивилеву. Он также демонстрирует уязвимость выданных бойцам бронежилетов и сообщает, что у них нет теплых вещей.
После начала мобилизации Цивилев неоднократно обещал, что власти региона решат проблемы мобилизованных "до всех мелочей". В частности, обеспечат их дополнительными аптечками. В сюжете телеканала "Кузбасс" также сообщалось, что Цивилев привёз бойцам теплую одежду.
- В январе 2022 года "Агентство" опираясь на документы, а также на рассказы бывшего федерального чиновника и знакомого семьи, установило, что жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва Анна приходится двоюродной племянницей президенту России Владимиру Путину. Издание опубликовало черно-белую фотографию семьи Путиных, на которой Анна стоит рядом с будущим президентом России.
- По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилевы не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию "Колмар". С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи.
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