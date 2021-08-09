Учителей и госслужащих переведут на российские мессенджеры

Правительство планирует перевести госслужащих, преподавателей школ и университетов на российские мессенджеры, электронную почту и видеосервисы к 2022 году. Такие сроки содержатся в плане мероприятий госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий". Инициативу одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию.

Минцифры уже к концу 2021 года подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на государственную платформу "поддержки рабочих коммуникаций", которая будет включать в себя почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи. Министерство образования и Минпросвещения к февралю 2022 года разработают рекомендации для преподавателей, по которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через отечественные сервисы.

Идея перевода госслужащих и бюджетников на российские сервисы связи впервые была озвучена в конце 2020 года — после того, как Microsoft отказалась поставлять софт в МГТУ имени Баумана. Компания объясняла это санкционными запретами США, заявляя, что не имеет права сотрудничать с вузом, который готовит специалистов для оборонной отрасли.

В апреле дистрибьютор Zoom в России и СНГ сообщил, что российским компаниям и учреждениям с государственным участием запретят пользоваться корпоративной версией видеосервиса. В Zoom позже заявили, что российские госорганы и структуры с госучастием могут получать корпоративные услуги не через партнеров-дистрибьюторов, а через сайт компании. Роскомнадзор посоветовал российским пользователям переходить на отечественные аналоги.

В "Ростехе" ограничили использование Zoom, Skype, WhatsApp и других зарубежных приложений. В компании уточнили, что их запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры, а взамен предлагается пользоваться отечественными аналогами, в том числе собственными разработками корпорации.