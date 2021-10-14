Gulagu.net: ФСИН запросила доступ к видеоархиву о пытках в колониях

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России запросила у правозащитной организации Gulagu.net доступ к попавшему в её распоряжение видеоархиву со свидетельствами о пытках в российских колониях и СИЗО. Это утверждается в телеграм-канале правозащитной организации, основатель которой Владимир Осечкин живёт за границей. "Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России" - говорится в сообщении.

Официальных комментариев ФСИН по этому вопросу нет.

Как сообщает Gulagu.net, правозащитники решили передать руководству ФСИН части видеоархива, и в ближайшее время "ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных 6 преступлениях". "Будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС" - говорится в сообщении.

В начале октября Владимир Осечкин сообщил, что в его распоряжение попал архив записей камер видеонаблюдения из российских колоний, на которых запечатлены пытки и издевательства над заключёнными. Впоследствии несколько видеозаписей были опубликованы. Gulagu.net опубликовали также свидетельства одного из заключённых, ставшего жертвой насилия, и белорусского программиста, который, как утверждается, и передал архив. После публикации видео были возбуждены несколько уголовных дел, а начальник Саратовского управления ФСИН - большая часть видео была посвящена насилию над заключёнными в тюремной туберкулёзной больнице Саратовской области - был отправлен в отставку.