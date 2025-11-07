Gunvor после заявления Минфина США отказался от сделки с "Лукойлом"

Швейцарская компания-нефтетрейдер Gunvor, связанная с другом Владимира Путина Геннадием Тимченко, отказалась от сделки по покупке международных активов российской компании "Лукойл", которые оказались под санкциями США. Об этом в ночь на 7 ноября сообщила сама компания - после того, как министерство финансов США дало понять, что не одобрит это соглашение по меньшей мере до окончания боевых действий, которые Россия ведет в Украине.

В заявлении ведомства компания Gunvor была названа "марионеткой Кремля". "Пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства", говорилось далее в заявлении, "Gunvor никогда не получит лицензию на то, чтобы вести бизнес и получать прибыль". Представители Минфина сослались на заявления президента США Дональда Трампа о том, что "война должна прекратиться немедленно".

Швейцарский нефтетрейдер в ответ назвал обвинение со словам "марионетка Кремля" "в корне неверным и ложным". В заявлении компании подчёркивается, что она "уже более десяти лет активно дистанцируется от России, не ведет торговлю в соответствии с санкциями, распродаёт российские активы и публично осуждает войну в Украине". Утверждается также, что она прозрачно информирует о своих владельцах и бизнесе.

22 октября США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти" из-за продолжающейся российской агрессии в отношении Украины. Под ограничения попали также дочерние структуры компаний, включая сбытовые сети, добывающие и логистические подразделения. Уже 30 октября российское агентство ТАСС сообщило, что "Лукойл" обязался не вести переговоры с другими покупателями и подтвердил продажу активов Gunvor. Речь идёт в частности о 100% акций Lukoil International GmbH, зарегистрированной в Австрии. Активы "Лукойла", которые планировалось продать Gunvor, включают в себя нефтеперерабатывающие заводы в Европе, а также активы в Казахстане и других странах.

Компанию Gunvor в 1997 году основали близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко и нефтетрейдер Турбьёрн Тёрнквист, она занимается торговлей нефтью и нефтепродуктами, а c 2007 года скупает активы как в России, так и за рубежом, выстраивая энерго-логистический холдинг. Ей принадлежат акции нефтяных месторождений в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотни розничных автозаправочных станций по всему миру. Смотри также "Подозрительные детали". Сделка между компаниями "Лукойл" и Gunvor До марта 2014 года 44% акций Gunvor Group принадлежали Тимченко, а у Тёрнквиста была такая же доля 44%. Но после аннексии Крыма, опасаясь санкций, Тимченко продал все свои акции Gunvor Тернквисту: это позволяет компании заявлять о независимости от властей России. Тимченко находится под санкциями Запада, как человек близкий к Путину, однако, как утверждают расследователи, пользуется имеющимся у него гражданством Финляндии, чтобы обходить санкции, отмечает "Настоящее Время".

При этом несколько дней назад агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что США проверят Gunvor относительно возможных связей компании с Владимиром Путиным. Минфин США ранее заявлял, что он имеет долю в бизнесе Gunvor: ранее в числе владельцев компании был непубличный друг детства российского политика Петр Колбин.

Тимченко, как подчеркивают расследователи, и сегодня занимается поиском трейдеров для продажи российской нефти (в том числе "Роснефти") через своих партнёров, несмотря на западные санкции на покупку российских энергоресурсов. Как выяснили "Важные истории", именно связанные с ним люди обслуживали в российских портах более половины танкеров российского "теневого флота". Forbes считает Тимченко шестым по размеру состояния миллиардером в России: ему принадлежат доли в "Новатэк", "Стройтрансгазе", "Трансойле" и "Сибуре".