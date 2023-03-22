Хабаровский край стал самым протестным регионом России в 2022 году

Самым протестным регионом России в 2022 году, по версии Роскомнадзора, стал Хабаровский край. В нем насчитали 119 акций протеста с начала марта по конец июня, следует из данных утечки ведомства, с которой ознакомились "Важные истории".

Главные темы недовольства жителей региона: уголовное преследование бывшего губернатора края Сергея Фургала, война в Украине и политика президента России Владимира Путина. Еще в 2019 году рейтинг главы государства в Хабаровском крае оказался самым низким по России. По данным июльского опроса "Левада-центра" 2020 года, протесты в поддержку Сергея Фургала поддерживали 45% россиян.

Второе место после Хабаровского края по протестной активности занимает Санкт-Петербург, третье место делят Москва и Башкортостан. "Важные истории" отмечают, что на основе данных утечки можно сделать вывод, что главными причинами для протестов в России были война в Украине, действия властей и политзаключенные, а также проблемы окружающей среды и инфраструктуры. Также известно, что 90% акций проходили в региональных центрах. Почти половина протестов в стране - это одиночные пикеты.

Журналисты "Важных историй" сделали свои выводы на основе крупнейшей утечке данных дочерней структуры Роскомнадзора — Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ).