Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорён к 22 годам колонии. Суд признал его виновным в организации заказных убийств. Фургал вину не признал, считая своё преследование политическим.

Приговор вынес Московский областной суд в Люберцах. Присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу.

В первом эпизоде дела речь идёт об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Он был застрелен на парковке возле своего дома. По версии следствия, причиной конфликта между бизнесменами стало здание обанкротившегося завода ЖБИ-2, на который они оба претендовали. В 2004 году Фургал уже задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но позднее был отпущен.

Во втором эпизоде Фургал обвиняется в организации покушения на своего партнёра по бизнесу Олега Булатова. Он был застрелен рядом со своим домом в 2005 году. Следствие утверждало, что бизнесмен не продавал Фургалу металлолом по удобной тому цене, а потом пытался его шантажировать.

В третьем эпизоде Фургал обвинялся в организации неудачного покушения на предпринимателя Александра Смольского в 2004 году. В него кинули две гранаты в посёлке Прогресс Амурской области. Следствие утверждало, что бизнесмен мешал бизнесу Фургала в посёлке.

Кроме того, Фургал был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве, эти дела будут рассмотрены отдельно. Ему грозит заключение на срок до 25 лет.

Бывшего помощника Фургала Андрея Карепова суд приговорил к 21 году колонии, обвиняемого в убийстве Евгения Зори и Олега Булатова Андрея Палея — к 17 годам, обвиняемого в покушении на предпринимателя Александра Смольского Марата Кадырова — 9,5 годам, сообщает Сибирь.Реалии.