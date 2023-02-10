Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорён к 22 годам колонии. Суд признал его виновным в организации заказных убийств. Фургал вину не признал, считая своё преследование политическим.
Приговор вынес Московский областной суд в Люберцах. Присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на трёх конкурентов по бизнесу.
В первом эпизоде дела речь идёт об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Он был застрелен на парковке возле своего дома. По версии следствия, причиной конфликта между бизнесменами стало здание обанкротившегося завода ЖБИ-2, на который они оба претендовали. В 2004 году Фургал уже задерживался по подозрению в причастности к преступлению, но позднее был отпущен.
Во втором эпизоде Фургал обвиняется в организации покушения на своего партнёра по бизнесу Олега Булатова. Он был застрелен рядом со своим домом в 2005 году. Следствие утверждало, что бизнесмен не продавал Фургалу металлолом по удобной тому цене, а потом пытался его шантажировать.
В третьем эпизоде Фургал обвинялся в организации неудачного покушения на предпринимателя Александра Смольского в 2004 году. В него кинули две гранаты в посёлке Прогресс Амурской области. Следствие утверждало, что бизнесмен мешал бизнесу Фургала в посёлке.
Кроме того, Фургал был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве, эти дела будут рассмотрены отдельно. Ему грозит заключение на срок до 25 лет.
Бывшего помощника Фургала Андрея Карепова суд приговорил к 21 году колонии, обвиняемого в убийстве Евгения Зори и Олега Булатова Андрея Палея — к 17 годам, обвиняемого в покушении на предпринимателя Александра Смольского Марата Кадырова — 9,5 годам, сообщает Сибирь.Реалии.
- Фургал был задержан спецназом ФСБ в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018 году. Он победил на них поддержанного Кремлём кандидата Вячеслава Шпрота. До этого политик избирался в Госдуму от ЛДПР, он возглавлял в палате Комитет по охране здоровья.
- В поддержку политика в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. Участники требовали освобождения политика или по крайней мере суда над ним в регионе, а не в Москве. Фургал отрицает вину и заявляет, что на него оказывалось давление следствием, а его семье угрожали.
- Фургал прокомментировал решение присяжных в зале суда выкриком "Стыдно", следует из записи издания "Сота".
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