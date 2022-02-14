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Хакера, заявлявшего о сотрудничестве с ФСБ, приговорили к 14 годам

Иллюстративное фото

Суд в Екатеринбурге в понедельник приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Он признан виновным в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Прокурор запрашивал доя Козловского 18 лет колонии.

По делу проходят в общей сложности 22 человека, один из которых находится в розыске. Суд длился на протяжении трех лет, а приговор оглашали четыре дня.

По версии следствия, к конца 2015 года по апрель 2016 они создали и распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных банков и компаний, и похитили более одного миллиарда двухсот миллионов рублей.

Расследование деятельности хакерской группировки Lurk началось после попытки кражи 23 миллионов рублей у компании "Конкорд кейтеринг", принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, которого СМИ называют "поваром Путина". Как утверждал сам Козловский, инцидент с "Конкордом" произошел в мае 2016 года.

В ходе предварительного следствия и суда Козловский заявлял, что выполнял задания под руководством сотрудников ФСБ.

В своих показаниях Козловский среди прочего сообщил, что в 2008 году он был завербован ФСБ и выполнял множество заданий. В частности, он якобы занимался взломом серверов Национального комитета Демократической партии США, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также атаки на другие "очень серьезные военные предприятия США и прочие организации". Однако источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что более 170 компьютерных экспертиз это не подтвердили.

Помимо прочего Козловский признался, что имел отношение к взлому серверов Всемирного антидопингового агентства (WADA). О хакерской атаке в WADA заявили в сентябре 2016 года. К тому моменту российский хакер уже несколько месяцев находился под стражей.

В 2017 году в Фейсбуке были опубликованы откровения Козловского, арестованного ФСБ вместе с другими участниками группировки Lurk в 2016 году. Сейчас этот аккаунт недоступен. В публикациях Козловского содержалось множество материалов дела, подлинность которых подтверждается разными источниками.

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