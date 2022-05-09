Хакеры взломали программу передач платного российского ТВ

Хакеры взломали программу передач некоторых операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".
Сообщается, что были взломаны сервисы МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Также утром 9 мая была совершена кибератака на видехостинг Rutube. Сервис перестал работать. Позднее представители Rutube заявили, что "локализовали инцидент".
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. С начала войны хакеры неоднократно утраивали атаки на сайты российских СМИ и государственных органов.
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