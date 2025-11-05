ХАМАС передал Израилю тело еще одного погибшего заложника

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, передала Израилю гроб, в котором находится тело еще одного погибшего заложника. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ХАМАС не назвал имя заложника. Согласно заявлению группировки, тело было обнаружено сегодня в районе Шеджайя города Газа.

Израильские военные общественность дождаться официального подтверждения личности погибшего.

В среду Израиль передал в сектор Газа тела еще 15 погибших палестинцев – они были доставлены в больницу Насера в Хан-Юнисе, пишет Associated Press со ссылкой на представителей медицинского учреждения.

Израиль и ХАМАС продолжают обмениваться телами погибших в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США и вступившего в силу 10 октября.

ХАМАС освободил всех 20 живых израильских заложников в обмен на почти две тысячи палестинских заключенных. Группировка также обещала передать останки погибших заложников, но заявляет, что разрушения в секторе Газа затрудняют поиск тел. Израиль обвиняет ХАМАС в затягивании процесса.

Всего ХАМАС передал Израилю тела 21 заложника из 28, взамен Израиль передал тела 285 палестинцев.