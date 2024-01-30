ХАМАС требует полного прекращения огня, а не перемирия

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, заявила, что будет обсуждать какие-либо соглашения с Израилем только после "полного и всеобъемлющего" прекращения огня, а не временного перемирия. Об этом сообщает The Тimes of Israel.

Как только боевые действия прекратятся, "можно обсудить остальные детали", включая освобождение заложников, заявил AFP представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну.

Израиль отвергает такие требования ХАМАС.

Ранее на переговорах в Париже представители Израиля, США, а также Египта и Катара, которые поддерживают связь с руководством ХАМАС, согласовали основы новой сделки.

Согласно предложенному плану, боевые действия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа должны быть временно остановлены. Также Израиль должен способствовать доставке гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа и выпустить из тюрем ряд палестинских заключённых. ХАМАС, со своей стороны, должен поэтапно освобождать заложников, захваченных в результате нападения боевиков на Израиль 7 октября прошлого года. Параллельно будут идти переговоры о постоянном перемирии, которое будет обеспечивать в том числе и международное сообщество.