NBC: переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС об освобождении израильских заложников зашли в тупик из-за требования ХАМАС о постоянном прекращении огня. Группировка признана террористической в США и ЕС.

Как передаёт NBC News со ссылкой на источник, американские, катарские и египетские официальные лица продолжают настаивать на заключении соглашения, которое позволит освободить около 130 израильских заложников, находящихся в секторе Газа.

По словам израильских официальных лиц, ХАМАС требует окончательного прекращения боевых действий, полного вывода израильских войск из сектора Газа и освобождения большого числа палестинских заключенных, в том числе тех, кто совершил нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Представитель ХАМАС заявил, что группировка не будет предпринимать никаких действий, пока не получит обещание, что боевые действия прекратятся и все израильские войска покинут сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье публично отверг требования ХАМАС.

"Если мы согласимся на это, мы не сможем гарантировать безопасность наших граждан. Мы не сможем благополучно вернуть эвакуированных в их дома, и следующее 7 октября станет лишь вопросом времени", – заявил Нетаньяху.

Представитель ХАМАС заявил, что группировка "получает множество предложений и идей от различных посредников, в основном от египтян и катарцев" относительно сроков и реализации потенциального освобождения израильских заложников в обмен на значительную паузу в боевых действиях и освобождение палестинцев, находящихся в тюрьме в Израиле.

По словам официальных лиц, посредники предлагают соглашение, которое предусматривает освобождение заложников в три этапа в течение 30 дней. Палестинские заключенные будут освобождены в обмен на каждую группу израильских заложников.