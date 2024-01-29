Израиль согласовал с посредниками условия сделки с ХАМАС

Израиль согласился на предложенную посредниками в Париже сделку с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников. Группировка признана террористической в США и Евросоюзе. О ходе переговоров пишет газета "Маарив" со ссылкой на источник. Сам ХАМАС пока не ответил на предложение.

Согласно предложенному плану, боевые действия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа должны быть временно остановлены. Также Израиль должен способствовать доставке гуманитарной помощи для мирных жителей в секторе Газа и выпустить из тюрем ряд палестинских заключённых. ХАМАС, со своей стороны, должен поэтапно освобождать заложников, захваченных в результате нападения боевиков на Израиль 7 октября прошлого года.

Сколько может продлиться предлагаемая гуманитарная пауза, не уточняется, но указывается, что она будет "длительной". Ранее, по сообщению The New York Times, говорилось о прекращении огня примерно на два месяца.

Если соглашение будет достигнуто, речь может идти о возвращении домой около 100 заложников. По данным The Wall Street Journal, сначала должны быть освобождены заложники из числа гражданских лиц – в первую очередь дети, женщины и пожилые люди. Во второй фазе, как ожидается, ХАМАС должен освободить заложников из числа военных и передать Израилю тела погибших заложников. Параллельно будут идти переговоры о постоянном перемирии, которое будет обеспечивать в том числе и международное сообщество.

В переговорах в Париже участвуют глава израильской спецслужбы "Моссад", руководитель ЦРУ, а также представители Катара и Египта, поддерживающих связь с руководством ХАМАС.