Хамелеон. Маски и стиль Дельси Родригес, нового лидера Венесуэлы

После военной операции США в Венесуэле 3 января, увенчавшейся захватом и вывозом для предания суду в Нью-Йорке Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес, страну возглавили четыре человека, еще недавно казавшиеся самыми близкими и преданными соратниками свергнутого венесуэльского правителя. Они, по крайней мере на словах, пока поладили с Дональдом Трампом – уверенно заявляющим, что в ближайшие годы Венесуэлой будет фактически править Белый дом.

Все четверо годами считались опорами боливарианского режима и подозреваются в тех же преступлениях, что и Мадуро. При этом у каждого из них есть свои особенности – о чем начинает рассказывать Радио Свобода. Первые двое – Дельси Родригес, 5 января назначенная временным президентом Венесуэлы, и ее брат Хорхе Родригес, председатель Национальной ассамблеи страны.

Госсекретарь США Марко Рубио 27 января, выступая в комитете Сената по международным отношениям, заявил, что Вашингтон вновь готов применить силу, чтобы принудить временно исполняющую обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес к сотрудничеству, "если другие методы окажутся неэффективными".

При этом Рубио выразил надежду, что в новой американской военной операции в Венесуэле не будет необходимости, так как пока, по его словам, Дельси Родригес "проявляет покорность" – она пообещала полностью открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских нефтяных корпораций, дать им всевозможные преференции, а также использовать полученные Каракасом от продажи собственной нефти за границу деньги для закупки преимущественно американских товаров. Ранее СМИ США сообщали, что по плану Белого дома ключевую роль во внешнем управлении Венесуэлой со стороны Соединенных Штатов должен получить сам Марко Рубио.

Дональд Трамп в январе несколько раз повторил: он ожидает, что Соединенные Штаты будут фактически управлять Венесуэлой в течение многих лет. Однако на деле руководить этой находящейся в полной разрухе огромной латиноамериканской страной, более чем вдвое большей по площади (916 с лишним тысяч кв. км), чем Ирак, и втрое большей, чем Польша или Великобритания, будет крайне непросто.

Страна тысячи группировок

Пока у власти в Каракасе находились сперва покойный Уго Чавес, а потом сменивший его в начале 2013 года Николас Мадуро, среди обладающих реальной силой политических и вооруженных группировок Венесуэлы сохранялся некий баланс. Первой среди этих группировок остаются правящие "боливарианские социалисты" и их партии вроде "Единой социалистической партии Венесуэлы"(PSUV) и "Движения мы – Венесуэла" (MSV). Этот баланс позволял им успешно подавлять народное недовольство, организовывать кампании репрессий и преследовать оппозицию. А их лидерам – приумножать личные богатства.

До недавних пор провластные военизированные отряды обеспечивали исполнение решений правительства в крупных городах. В провинциях же правили постоянно сливающиеся и дробящиеся преступные кланы и картели, молодежные уголовные группировки и вооруженные ультралевые повстанцы, как местные, так и из соседней Колумбии. Они обычно находились во взаимовыгодном сговоре с местными боливарианскими чиновниками и офицерами или прямо с федеральным правительством.

Но после исчезновения Николаса Мадуро со сцены в Венесуэле между ними началась борьба за заполнение вакуума власти, как в Каракасе, так и на местах. Между тем огромные внешние инвестиции, необходимые Венесуэле для возрождения ее критически важной нефтяной промышленности и экономики в целом, требуют хотя бы подобия стабильности – которой пока в стране как не было, так и не предвидится.

Центральному правительству в Каракасе, на чем настаивает Вашингтон, теперь приходится думать над тем, как вернуть свою власть в отдаленные провинции, где десятилетиями безраздельно господствовали хорошо вооруженные преступные банды или военизированные формирования. И как перекрыть потоки их доходов, начиная от незаконной добычи природных ископаемых и торговли наркотиками и заканчивая банальным вымогательством и регулярными похищениями людей ради выкупа. Но любые такие начинания скорее всего окончательно разрушат прежнюю властную вертикаль, которую долго выстраивал Николас Мадуро – и ввергнут Венесуэлу в окончательный хаос, разруху и ничем не контролируемое насилие.

К тому же остающееся в Каракасе "новое старое" руководство Венесуэлы сталкивается не только с вызовами со стороны все более недовольной их сохранением во власти оппозиции и незаконных вооруженных группировок и банд, но и с потенциальным расколом в собственных рядах.

Пока что в среди правящей верхушки существует шаткое перемирие – между условно "гражданской фракцией", возглавляемой временным президентом Дельси Родригес (она же – лидер партии MSV) и ее братом Хорхе Родригесом, главой Национальной ассамблеи (парламента), и "силовой фракцией" во главе с могущественным Диосдадо Кабельо, главой "Министерства народной власти по вопросам внутренних дел, юстиции и мира", и министром обороны Владимиром Падрино Лопесом. Но в любой момент этот альянс может распасться.

История Дельси Родригес

56-летняя Дельси Элоина Родригес Гомес – давняя соратница Уго Чавеса и Николаса Мадуро, ветеран боливарианского движения, бывшая министр иностранных дел и спикер парламента, с 14 июня 2018 года вице-президент Венесуэлы и формальная глава тайной полиции SEBIN ("Боливарианская служба национальной разведки", называемая оппонентами режима и правозащитниками "венесуэльским НКВД"). С 5 января 2026 года она исполняет обязанности президента Венесуэлы. Дельси Родригес – кавалер российского Ордена Дружбы (2024), против нее почти всеми странами Запада введены международно-правовые санкции. Пока, однако, она остается официальным фаворитом администрации Дональда Трампа в роли действующего лидера Венесуэлы.

Дельси родилась в Каракасе 18 мая 1969 года. Ее отцом был известный венесуэльский революционер-марксист Хорхе Антонио Родригес, "городской партизан" и основатель Социалистической лиги Венесуэлы. В 1976 году он был схвачен сотрудниками тогдашней спецслужбы DISIP как организатор похищения и убийства крупного американского бизнесмена (и предположительно агента ЦРУ) Уильяма Фрэнка Нихауса. Родригес умер в заключении от пыток (по официальной версии – от инфаркта).

По словам окружения Дельси Родригес, до последних событий главной чертой характера, отличавшей ее многие годы, была крайне грубая, до неприличия язвительная и истерично-агрессивная манера общения со всеми, кто вызывал ее недовольство – будь то протестующие на улицах, лидеры оппозиции или западные дипломаты и политики.

"Весь смысл моей жизни заключается в бескомпромиссном противостоянии везде и всегда американскому империализму и израильскому сионизму", – заявляла Родригес со всех трибун. Напряженность в отношениях Венесуэлы с Израилем восходит ко временам Уго Чавеса, который в 2009 году разорвал дипломатические отношения с Израилем и выслал израильского посла. Утром 3 января, когда в Каракасе еще были видны клубы дыма от пожаров на военных объектах, уничтоженных американскими воздушными ударами, Дельси Родригес заявляла, что "вторжение США, без сомнения, носит откровенный сионистский характер".

"Весь смысл моей жизни заключается в противостоянии американскому империализму"

Однако буквально в течение суток она радикально сменила тон. А примерно через неделю после военной операции США в Венесуэле на секретном онлайн-совещании с соратниками, сопровождавшимся скандалом и обвинениями со стороны некоторых из них в предательстве и сговоре с Белым домом, Дельси Родригес заявила, что представители Трампа прямо угрожали физически ее уничтожить, если она "не будет сотрудничать после захвата Мадуро". Об этом стало известно из утекшей в сеть видеозаписи этой встречи, опубликованной оппозиционным журналистским объединением La Hora de Venezuela.

На опубликованных кадрах министр связи боливарианского правительства Фредди Наньес пытается защищать Дельси Родригес, уверяя собравшихся, что она – "единственная надежда на то, что мы сможем вернуть нашего президента из США, а также перевернуть страницу и перегруппироваться". После этого он подносит телефон к микрофону, где на громкой связи находится сама плачущая Родригес. "Угрозы в мой адрес начались с первой же минуты похищения президента. Они дали Диосдадо (Кабельо – РС), Хорхе (Хорхе Родригесу, ее брату – РС) и мне 15 минут на ответ, иначе угрожали нас убить. Мне сказали, что Николас и Силия уже мертвы, а не похищены", – утверждает она в разговоре с собравшимися. "Единственное, о чем я прошу сейчас, это единство", – добавляет Дельси Родригес.

Несколько дней назад с Дельси Родригес лично пообщался специально прилетевший для этого в Каракас директор ЦРУ США Джон Редклифф. Вашингтон, очевидно, пришел к выводу, что только она, а не оппозиция в лице Марии Корины Мачадо или кого-либо еще, способна сохранить в Венесуэле кое-как действующие институты власти и удержать под контролем чиновников, бандитов, армию и многочисленные военизированные группы, а также силы безопасности и спецслужбы Венесуэлы.

Как пишет Associated Press, сама Дельси Родригес давно фигурирует примерно в десяти расследованиях, начатых против нее американским Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), под наблюдением которого она находится с 2018 года. С 2022 года Родригес присвоили статус "приоритетной цели" – как лицу, предполагаемо имеющему значительное влияние в международной наркоторговле. В материалах DEA упоминаются подозрения в причастности к наркотрафику, отмывании денег и контрабанде золота. Однако никаких официальных обвинений в США Дельси Родригес никогда не предъявляли.

3 января, когда не прошло и суток с момента захвата американским спецназом Николаса Мадуро и Силии Флорес, Дональд Трамп заявил, что по его просьбе госсекретарь Марко Рубио официально связался с Родригес – которому она, по словам президента США, заявила, что сделает "абсолютно все, о чем попросят США".

Таланты Дельси Родригес

Возможно, у Дельси Родригес есть и другие стороны характера, теперь выплывшие на свет. Те же самые люди, которые говорят о ее грубости, теперь утверждают, что ее привычка осыпать оппозицию и Запад во главе с США оскорблениями была просто маской и неотъемлемой частью "служебных обязанностей". Мол, на самом деле она – весьма спокойный, прагматичный управленец-технократ, получившая хорошее образование в Париже и Лондоне (она бегло говорит по-французски и по-английски) и легко ко всему адаптирующаяся. Благодаря чему Родригес, видимо, и пережила как многочисленные внутренние "чистки" в рядах чавистов, так и разные геополитические сдвиги.

Например, в 2017 году, в бытность министром иностранных дел Венесуэлы, Дельси Родригес одной из первых инициировала попытку перезагрузить отношения с США, в самом начале первого президентского срока Дональда Трампа. Именно по ее инициативе компания Citgo Petroleum, тогдашнее подразделение национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), пожертвовала 500 тысяч долларов на первую инаугурацию Трампа.

Как отмечает The New York Times, ее совершенно новый, спокойный и насыщенный цифрами стиль выступлений и общения проявляется на последних заседаниях правительства в Каракасе. Она быстро, наизусть, без подглядывания в бумаги перечисляет статистические данные, свидетельствующие о крайне сложной ситуации в национальной экономике, и даже использует такие слова, как "амбивалентный" и "манихейский", для описания будущих отношений Венесуэлы с Соединенными Штатами. Эта манера радикально отличается от просторечного и простодушного стиля Николаса Мадуро, бывшего водителя городского автобуса. Он гордо называл себя "президентом из рабочего квартала".

По словам нескольких человек, близких к "боливарианскому правительству", Дельси Родригес – мастер подковерных интриг и манипуляций. В процессе своего восхождения на вершины власти она ловко оттеснила на второй план многочисленных потенциальных соперников и бывших фаворитов свергнутого Мадуро. В частности, она сыграла ключевую роль в отставке и последующем заключении в тюрьму Тарека Эль-Айссами, бывшего вице-президента, когда-то руководившего всей нефтяной промышленностью Венесуэлы.

Этот венесуэльский политик сирийско-ливанского происхождения когда-то считался правой рукой Мадуро и его главным протеже, и в 2022 году выступал за возвращение в страну американских нефтедобывающих компаний, в первую очередь Chevron. Этому не мешали введенные против него западные санкции и официальные обвинения в причастности к международному терроризму, наркоторговле (в том числе с участием родствеников Силии Флорес, так называемое "Дело наркоплемянников" 2015 года), отмыванию денег и торговле венесуэльскими паспортами, которые через родственников Эль-Айссами оказывались в руках радиальных джихадистов из стран Ближнего Востока. По данным ЦРУ США, к последнему преступлению активно были причастны и Дельси Родригес, и Николас Мадуро, и вся правящая венесуэльская верхушка.

Однако 20 марта 2023 года Эль-Айссами внезапно подал в отставку со своего поста – причем заявил об этом в сети Twitter, и его отставка там же была принята Николасом Мадуро. На следующий день Эль-Айссами (как сообщается, Дельси настояла на том, что "кого-то нужно принести в жертву") был обвинен Каракасом в государственной измене, коррупции, отмывании денег и преступном сговоре, и арестован. Что происходит с ним сейчас и жив ли он вообще – до сих пор неизвестно.

Несколько венесуэльских и западных бизнесменов, встречавшихся с Дельси Родригес в последние дни, рассказывают, что были впечатлены ее глубокими знаниями в юридических и технических вопросах, а также ее красноречием и остроумием. Они отмечают, что она теперь всегда элегантно одета (с красными "революционными" спортивными штанами и футболками покончено), задает обоснованные наводящие вопросы и отпускает тонкие шутки.

Некоторые описывают ее даже как крайне дотошную зануду, одержимую контролем – она настаивает на личном ознакомлении и подписании каждого документа, вплоть до самых микроскопических согласований. Такой подход, по словам очевидцев, уже внес некоторую дисциплину в ранее привычно-хаотическую и "неторопливую" бюрократию Венесуэлы. С другой стороны, он привел к созданию длинной очереди договоров, указов и соглашений, залежавшихся на разных этажах власти в ожидании ее персонального одобрения.

У Дельси Родригес нет детей и никогда не было официального супруга, хотя в ее жизни на разных этапах присутствовали многочисленные романтические связи. Люди, знающие ее совсем близко, говорят, что она очень близка со своей матерью, старшим братом Хорхе и его детьми и старается свободное время проводить с ними.

Хорхе Родригес и его друзья

С Хорхе Хесусом Родригесом Гомесом, своим 60-летним старшим братом, профессором психиатрии и писателем-любителем, также бывшим вице-президентом Венесуэлы, ныне возглавляющим Национальную ассамблею, Дельси Родригес после американской операции образовала новый влиятельный властный дуэт. Его политическое влияние пока превышает влияние "силовиков" Диосдадо Кабельо и Владимира Падрино и способствует концентрации вокруг брата и сестры зарождающейся новой экономической элиты страны. В эти круги входит много венесуэльцев из традиционно влиятельной в местной деловой среде ливанско-сирийской диаспоры, имеющих связи с ближневосточными радикальными группировками, в первую очередь ХАМАС и "Хизбаллой".

По некоторым данным, через семью Родригес и Венесуэлу действуют на всем латиноамериканском континенте некие братья Нассиф, уроженцы Ливана, контролирующие сеть компаний со смешанным международным капиталом. В нее входят предприятия в сфере строительства, туристических услуг, недвижимости и импорта продуктов питания. Старшего брата, Юсуфа Абу Нассифа, называют нынешним любовником Дельси Родригес, а младший, Набиль Абу Нассиф, якобы с юных лет является близким другом Хорхе Родригеса.

Духовные практики Дельси Родригес

Дельси Родригес, как и ее брат Хорхе, воспитывалась как католичка, однако в зрелом возрасте, как она сама говорит, "приняла более широкое понимание духовности", которое старалась не афишировать, чтобы соответствовать своему официальному образу жесткой боливарианской социалистки, феминистки и латиноамериканской революционерки.

Также известно, что с начала 2000-х годов Дельси Родригес стала последовательницей скандально известного гуру "неоиндуизма", создателя многомиллиардной финансовой империи Сатьи Саи Бабы, умершего в 2011 году и перед этим столкнувшегося с обвинениями в сексуальном насилии и отмывании денег. После его смерти Родригес несколько раз инкогнито посещала ашрам Сатьи Саи Бабы в южной Индии (в последний раз осенью 2024 года), чтобы выказать почтение и поклонение перед покойным гуру.

В Венесуэле к числу других видных последователей этого проповедника принадлежали Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. В 2011 году Национальная ассамблея Венесуэлы по инициативе этой троицы специальным декретом объявила Сатью Саи Бабу "высшим божеством" ("Бхагаваном") и "Махатмой", то есть земным воплощением "мирового духа", наряду с Махатмой Ганди и Матерью Терезой.