В Белом доме проходят переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского

В Белом доме в Вашингтоне 1 сентября проходит встреча президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Обсуждению в формате "один на один" предшествовали переговоры делегаций двух стран в расширенном составе.

Перед началом встречи Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и за приглашение посетить Вашингтон. Он также выразил сочувствие в связи с гибелью 13 американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле, где с середины августа после захвата власти в Афганистане талибами активно велась эвакуация из страны американских граждан, зарубежных дипломатов и части афганцев. 30 августа США объявили, что завершили вывод из Афганистана всех своих военных.

Как сказал Зеленский, на встрече с Байденом он хотел бы обсудить вопросы безопасности, роль Украины в НАТО и роль США в переговорах по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Также, по словам украинского президента, его интересуют проблемы, связанные с энергобезопасностью Украины и российским газопроводом "Северный поток - 2", взаимодействие в сфере экономики.

Ранее, находясь с визитом в США, Владимир Зеленский призвал американские власти присоединиться к мирным переговорам по урегулированию вооружённого конфликта на территории Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Украине нужны "не только слова", но и действия со стороны Запада, которые помогут сдержать "российскую агрессию" и завершить конфликт, начавшийся более семи лет назад.

Зеленский отметил, что американский министр обороны Ллойд Остин в предстоящие недели намерен побывать на Украине с визитом. Ранее стало известно, что администрация США собирается выделить Киеву очередной транш военной помощи в размере 60 миллионов долларов. Новый пакет, включающий поставку усовершенствованных противотанковых ракет, дополнит ежегодный пакет помощи Вашингтона Киеву на сумму в 400 миллионов долларов. В США отмечают, что с начала конфликта в Донбассе в 2014-го году, Украина получила от Вашингтона свыше 2,5 миллиарда долларов.

"Укрепление Россией своих позиций на границе с Украиной выявило нехватку возможностей украинских Вооружённых Сил для защиты от российского вторжения", - подчёркивают в администрации президента Байдена.

Также ранее президент Украины отмечал, что планирует спросить Джо Байдена о возможности расширить военную поддержку Киеву, в том числе, имея в виду содействие в создании современного флота в Чёрном море, чтобы, как сказал Зеленский, у Киева была возможность "сдержать какое-либо стремление России блокировать" водный путь.

В настоящий момент активного продвижения на международных переговорах по Донбассу нет. Основные участники обсуждения – это Франция и Германия, наряду с Украиной и Россией, которая не признаёт себя стороной конфликта и отрицает обвинения в агрессии в отношении Киева. Ряд украинских чиновников выступают за большее участие Вашингтона в переговорном процессе, высказывая скептические оценки относительно поддержки со стороны Берлина и Парижа.

Визит в Вашингтон и переговоры в Овальном кабинете называют кульминацией длительных усилий администрации Зеленского добиться встречи с главой Белого дома, чтобы, прежде всего, послать сигнал Москве о сохраняющейся твёрдой поддержке Украины со стороны Соединённых Штатов.

Вскоре после победы Байдена на президентских выборах в ноябре прошлого года Владимир Зеленский выразил оптимизм по поводу отношений с новой американской администрацией, предположив, что такой расклад сил лучше для его страны, чем при предшественнике Байдена, республиканце Дональде Трампе, который за время своего срока высказывал сомнения в адрес Украины. Так, Трамп обвинял Киев во вмешательстве в выборы 2016-го года в пользу его тогдашней соперницы на выборах, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В 2019-м году Палата представителей Конгресса, контролируемая демократами, объявила Трампу импичмент – в рамках расследования информации о его давлении на Зеленского с целью добиться возобновления уголовного дела по украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой занимал высокую должность сын Байдена Хантер. Сенат позднее Трампа оправдал, но процесс по импичменту практически остановил диалог между Вашингтоном и Киевом до конца президентского срока политика-республиканца.

При этом при Дональде Трампе США сохранили ряд санкций в отношении Москвы, связанные с Украиной. И именно администрация Трампа окончательно одобрила поставку противотанковых ракет Javelin, от чего воздерживалась администрация Барака Обамы, опасаясь негативной реакции со стороны Москвы. После нескольких месяцев президентства Джо Байдена американо-украинские отношения кажутся столь же натянутыми, как и при прежнем руководстве, отмечается в публикации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Что касается строительства газопровода "Северный поток - 2", из России в Германию по дну Балтийского моря, то есть в обход Украины, то Зеленский называет этот проект мощным геополитическим оружием в руках Москвы. Администрация Байдена, говоря о "Северном потоке - 2", подчеркивала, что выступает против достройки трубопровода, но этот вопрос затрагивает интересы союзника США – ФРГ, и связан с проблемами "национальной безопасности". Вашингтон не стал вводить санкции против основного оператора проекта.

Москва утверждает, что "Северный поток - 2" - это исключительно экономический проект.

Американская администрация в контактах с Киевом всегда настаивала на реформировании правовой системы и усилиях против коррупции.