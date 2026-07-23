Херсонес внесён ЮНЕСКО в список объектов, находящихся под угрозой

ЮНЕСКО (специализированный орган ООН по вопросам культуры ) включила Херсонес - древний город на территории аннексированного Крыма - в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой.

Памятнику, как отметили в организации, угрожают строительные и археологические работы, проводимые в условиях российской оккупации.

Руины Херсонеса, основанного дорийскими греками в V веке до нашей эры, насчитывают более 2000 лет и считаются одним из важнейших археологических памятников Причерноморья. В 2013 году ЮНЕСКО включила этот город в список объектов всемирного наследия, но с момента захвата Россией Крымского полуострова у Украины в 2014 году организация лишена доступа к данному объекту, отмечает France-Presse.

В проекте решения, принятом в четверг, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО предупредил, что объект "находится под угрозой в результате значительной утраты подлинности и целостности, вызванной новым строительством и связанными с ним масштабными археологическими раскопками". В организации сослались на спутниковые снимки, "вызывающие обеспокоенность".

В ЮНЕСКО призвали "все стороны, имеющие сейчас отношение к состоянию сохранности руин, воздерживаться от любых действий, которые могут нанести дальнейший необратимый ущерб".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение, отметив на платформе X, что объект "разрушается российскими оккупационными властями".

Россия заявила, что не признает это решение. "Мы делаем всё возможное для сохранения древнего города и его памятников", - подчеркнул российский представитель при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, Россия построила в пригороде античного полиса музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", открывшийся прошлым летом. Украинские археологи утверждают, что при строительстве культурный слой грубо сносили бульдозерами, а новые сооружения, в том числе построенный на руинах цитадели амфитеатр, угрожают сохранности памятника.