Археолог под арестом, ученые под санкциями. ЕС и "дело Бутягина"

Под новые санкции ЕС попали главы двух институтов Российской академии наук. Ограничительные меры в отношении них напрямую связаны с громким делом о задержании в Польше российского археолога, которого Украина обвиняет в уничтожении своего культурного наследия.

Новые европейские санкции в отношении России, утвержденные 23 апреля, затронули двух российских ученых: директора Института материальной истории Российской академии наук Андрея Полякова и главу Института археологии РАН (а также вице-президента РАН) Николая Макарова. Оба они обвиняются в способствовании незаконным раскопкам в аннексированном Крыму, за которые в декабре прошлого года по запросу Украины был задержан в Польше российский археолог, заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа Александр Бутягин.

19 марта окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина, который обвиняется в частичном разрушении археологического памятника "Древний город Мирмекий" в Керчи. Решение польского суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции – защита заявила, что будет обжаловать его и добиваться отмены экстрадиции в суде высшей инстанции. Пока Бутягин остается под стражей в Польше.

Как говорится в решении Совета ЕС, под руководством директора ИМИК РАН Полякова "в период с 2014 по 2023 год систематически осуществлялись археологические раскопки на территории Крыма, находящегося под российской оккупацией". Институт, по данным ЕС, получил более 20 разрешений на проведение раскопок от Министерства культуры РФ. Институт Полякова, говорится в документе, "не только позволил проводить незаконные раскопки, но и способствовал культурной апроприации и институциональной нормализации российского присутствия в Крыму".

Глава Института археологии Николай Макаров, как говорится в том же документе, является "ключевым участником государственной археологической деятельности России на оккупированном Крымском полуострове".

В 2025 году Макаров и Поляков одновременно попали под санкции Украины.

Третьего апреля, незадолго до попадания в санкционный список ЕС, Андрей Поляков дал большое интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС, в котором назвал задержание Бутягина "вопиющим фактом" и призвал МИД не допустить его экстрадиции в Украину. "Абсурдными" называл обвинения против Бутягина и второй попавший под санкции ЕС ученый, глава Института археологии Николай Макаров. Макаров подчеркивал, что все археологические находки, сделанные экспедициями под руководством Бутягина, оставались в Крыму и не вывозились за пределы полуострова.

В санкционный список ЕС попал и непосредственный начальник Александра Бутягина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин – именно его подписи, утверждает Совет ЕС, стояли под разрешениями на раскопки в Крыму.

Несмотря на то, что Бутягин признавал факт проведения раскопок в Крыму после аннексии полуострова, этого было бы недостаточно для его экстрадиции в Украину, поскольку украинские законы не предусматривают тюремного заключения за нарушение правил проведения археологических работ. В Киеве российского археолога обвиняют в более тяжелом нарушении закона, "разрушении археологических памятников". Как рассказывал Радио Свобода живущий в Польше журналист Антон Наумлюк, побывавший на заседании суда первой инстанции по делу об экстрадиции Бутягина, судьи согласились с украинской интерпретацией закона, подтвердив своим решением, что сам факт раскопок без разрешения делает памятник "непригодным" для дальнейшего использования в научной работе.

Самый громкий скандал между Россией и Украиной из-за культурных ценностей, находившихся в Крыму, произошел в 2014 году, вскоре после аннексии полуострова Россией. Речь идет об экспонатах выставки "Золото скифов", которые на момент захвата Крыма выставлялись в Нидерландах. Судебный спор между Москвой и Киевом о том, куда должно вернуться скифское золото, длился 9 лет, пока в 2023 году Верховный суд Нидерландов не решил, что оно по праву принадлежит Украине и не должно быть возвращено в аннексированный Крым.

23 апреля, в тот же день, когда ЕС внес в санкционные списки Андрея Полякова, Николая Макарова и Михаила Пиотровского, адвокаты Александра Бутягина подали апелляцию на решение окружного суда Варшавы о его экстрадиции в Украину. Дата рассмотрения дела пока не назначена.