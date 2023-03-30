Хлебокомбинат в Тамбове "параллельно с батонами" производит дроны

Тамбовский хлебокомбинат "параллельно с баранками и батонами" занялся выпуском беспилотников для российской армии. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам заместителя директора предприятия Александра Рудика, ещё в прошлом году военные попросили прислать беспилотники – чем больше, тем лучше. "Попробовали конструировать сами — из деталей, которые можно найти в любом интернет-магазине. Сделали несколько экземпляров, свозили на фронт, испытали там. Один дрон потеряли, получили ценные замечания, по возвращении доработали конструкцию", - рассказал замдиректора хлебокомбината.



Сейчас, пишет газета, для производства простейших дронов, используемых в целях наблюдения, на комбинате режут рамы из карбона, а в скором времени планируют печатать часть деталей на 3D-принтере. По подсчетам Рудика, один дрон, который получил название "Бекас", будет обходиться в 25-50 тысяч рублей.

Первую партию из 16 беспилотников завод хочет отправить военным в конце марта. Всего мощности предприятия позволяют собирать до 200 дронов в месяц.