"Хочется поплакать на своих развалинах". Курская область спустя год после вхождения ВСУ

6 августа 2024 года ВСУ прорвали границу Курской области и дольше семи месяцев удерживали площадь в 1000 квадратных километров, включая несколько десятков населенных пунктов, в том числе город Суджа. Примерно за 10 дней ВСУ удалось взять под контроль территорию, большую, чем захваченные Россией в течение всего 2023 года земли Украины. Тогда же в Курской области пропали десятки российских солдат-срочников – часть из них позже нашли в плену, но многие погибли. По словам родственников, новобранцев оставили на границе с Украиной совсем одних.

Текст: проект "Окно"

Многие жители Курской области после того, как украинские войска вошли на ее территорию, вынуждены были уехать и до сих пор не могут вернуться. О том, как они и семьи погибших срочников живут сейчас, читайте – в материале "Окна".

"Жду сына"

45-летняя Ольга из Вологды 7 августа 2024 года потеряла старшего сына. Солдату срочной службы Даниилу Рубцову только исполнилось 18 лет, когда он погиб под Курском.

– О смерти позвонили сказать только 13-го. 20 августа уже были похороны. Военные запретили вскрывать гроб. Сказали, что "времени много прошло, он разложился там". Когда мы семьей стали настаивать, была вторая глупая отмазка: "погиб при свидетелях". Якобы сын спасал другого срочника, толкнул того в блиндаж, а сам не успел. Якобы два командира видели, что погиб от осколка, – даже спустя год Ольге трудно вспоминать об этом без слез. – Я тогда не спорила, была просто не в себе. Мужа попросила: "Ты посмотри, в окошечко [в гробу], я сама не смогу". Потом уже он мне признался – там не видно ни черта, все окошко краской замазано.

Вместо медэкспертизы Рубцовы получили справку о смерти. Вместо военного билета и жетона – паспорт Даниила на несколько минут.

– Дали подержать паспорт и все, больше никаких личных вещей, ничего. В морг Ростова я дозвониться не могу. Ну, как в таком случае верить [в смерть сына]? Я и не верю, жду. И старший сына, и дочь ждут Даню, – повторяет Оксана.

Она пыталась поднять шум еще весной 2024 года, когда срочников после учебки вместо обещанной службы в Воронежской области перебросили в Курскую область.

– Даниил сразу в военкомате спрашивал, куда. Говорили про Валдай. Потом закинули в Воронежскую область. Там "тренировали" на каких-то развалинах, он присылал видео. Потом вагнеровцев к ним прислали – обучать. Я давай возмущаться – ну они же не контрактники, зачем к ним этих отбитых прислали?! – говорит Ольга. – Даниил просил быть потише: "Мам, а то меня обнулят, а выставят, что покончил с собой". А сын такими словами не бросается, шутки не шутит. Я примолкла. А потом их раз – и к границе бросают. Село Плехово, Суджанский район [Курская область].

По словам Ольги, Даниил весь срок службы отбивался от принуждения к контракту.

– Я не исключаю, что он боялся обнуления именно потому, что заставляли – всю службу с декабря 2023 года – давили и принуждали подписать контракт. Он держался стойко, на войну не собирался. Он кормилец в семье – после школы пошел работать на строительный склад, да и во время учебы в выходные подрабатывал. У нас трое дочерей, двое сыновей – он не просто помощник, кормилец был. Ждал, когда армия закончится и домой вернется. "Буду работать, хоть помогу тебе, мам", – вспоминает Ольга.

Ее вопросы "Почему срочников отправляют в приграничные регионы? Почему там был мой сын?" остаются без ответа и сейчас, спустя год.

– Хоть бы кто ответил! Никому нет дела. Наш президент так-то прямо заявлял, что срочников там быть не должно, они не должны воевать. Так почему погиб мой сын? Он не был контрактником, он не подписывал ничего! – возмущается мать. – Почему погибли другие ребята?

Ольга общается с матерями других срочников. Многие из них предпочитают считать сыновей пропавшими без вести и отказываются признать погибшими.

Случаи гибели солдат срочной службы, которых, как обещал президент РФ Владимир Путин, "не будут задействовать на СВО", после вторжения ВСУ в Курскую область превысили сотню. По подсчетам ВВС, с начала войны против Украины погибли не меньше 159 срочников армии РФ. Известно, что из одной роты с Рубцовым в Курской области погибли также 22-летний Никита Добрынин и 22-летний Артем Добродумский. Также в августе в Курской области погиб Захар Соснин. Журналистам родственники солдата из Забайкалья сообщили, что весной 2024 года Захар при непонятных для его родных обстоятельствах подписал контракт. Его друзья сообщили, что Захара вынудили подписать контракт угрозами. Соснину в марте 2024 года исполнилось 19 лет. Его призвали на срочную службу в декабре 2023-го.

"Дом сгорел, выплат не будет"

Даниил Рубцов погиб в Суджанском районе Курской области. Из трех десятков опрошенных редакцией "Окна" местных жителей в родном доме сейчас не живет никто. Большинство переехали в Курск.

– Сгорел дом, – лаконично объясняет свой отъезд из Суджы Максим Куприянов. – Я выписался из Суджи за полтора месяца до прорыва. Поэтому не получаю никаких компенсаций.

Максим на эту несправедливость реагирует сдержанно – выплаты за уничтоженные дома не получили в том числе и те, кто имел в Суджанском районе единственное жилье и были в нем прописаны.

В конце мая жители Курской области, оставившие свои дома, записали видео с жалобами на бесконечное ожидание компенсаций, пишет "Эхо". Очередной ролик с обращением к главе государства на днях выложили в соцсетях. Авторы, бежавшие из-за наступления ВСУ минувшим летом, говорят об отписках и волоките. Участники чатов, где общаются уехавшие от войны куряне, пишут о нехватке денег, на которую ссылаются власти, а также приводят десятки примеров халатности, с которой пришлось столкнуться.

"Мать троих детей Ольга Ковынева рассказала, что её семья подала бумаги на получение сертификата 25 декабря прошлого года, а спустя три с половиной месяца им сообщили, что “Минстрой потерял документы”. Ольге пришлось собирать всё заново: “Дурдом полный. Издевательство над людьми”

"Почему каждая инстанция нашей области отмахивается от нас, как от надоедливых мух? Ответы шаблонные. Думаем. Ждите. Нас отправляют в суды, но суды не могут принять по нам решения и просто тянут время. Сколько нам ждать? Годы?"

В июне житель житель села Комаровка Кореневского района Курской области назвал "копейками" выплаты в размере 65 тысяч на человека, обращаясь к курскому губернатору Хинштейну:

"У меня такой был дом, хозяйство, двор, машины! Дом теперь частично разрушен. Я на сертификат не подавал и не буду. Я вернуться хочу, но у меня все разбито! Вы говорите за 65 тысяч, а это копейки по сравнению с тем, что люди потеряли! Выплаты эти не покроют того, что восстановить надо, а с нынешними расценками поддержка государства вообще невесома!"

Под новостью об этом, опубликованной во "ВКонтакте" – более тысячи комментариев. В основном, люди совершенно не сочувствуют пострадавшему из Комаровки:

Татьяна Боева

Работать не пробовал за 20 т

Елена Стратон

Договоритесь скоро, вообще без парток оставят, без фин поддержки

Ранее таких денег многие и в руках не держали

Спасибо сказать должны а не рот открывать

Александр Сегодня

А человеческой жадности нет придела. Сидит в ПВР. Каждый месяц 65 тыс. И мало. Наверняка Хохлятские корни!!!

Александр Фролов

Да обнаглели в край, во дворе вечно бухают сидят, а хера ли нет-65 кусков семья из трех человек 195 косых в месяц!!!! И работать не идут, сидят синярят!!! А зачем работать, под 200к лупят-10к,10к,150к потом постоянно по 65к, сертификат дадут за жилье и квартиру снимают и ком услуги оплачивают. Курорт хера ли нет, ещё хватает наглости открывать рот свой и высказывать недовольство, я в шоке с этих людей

Между тем правительство России направит еще 38,6 млрд руб. на ежемесячные выплаты в 65 тыс. руб. жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости в результате действий ВСУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости, в соответствии с поручением главы государства. Общий объем финансирования уже превысил 100 миллиардов рублей", – сказал Мишустин. По данным правительства РФ, с начала года федеральные власти выделили порядка 100 млрд руб. на выплаты жителям Курской области и около 2 млрд руб. на поддержку бизнеса приграничных регионов, пишет "Коммерсант".

– Плюсов [переезда в Курск] нет, но мы живем и благодарны Богу, что живы. И, конечно, ждем мира, – объясняет Инна Шугаева из Суджанского района, вынужденная с мужем уехать в Курск. – Уехали сразу – 6 августа 2024 года. Ну, как живем. Работаем, платим аренду. На компенсацию аренды не подавали, так как не все арендодатели соглашаются.

По словам уехавших, вместо "компенсации за жилье, которое не сдают" они выбирают платить сами. Хотя многие уже точно знают, что их дома уничтожены.

– Я знаю, что на март 2025 года наш дом частично разбит. А на сегодняшний день не знаю. Мы жили рядом с больницей, сейчас, говорят, там всё разбито, – говорит Инна.

Узнать точнее бывшие суждановцы не могут – эта территория теперь закрыта российскими войсками.

– Да и рискованно. Рисковать и надеется на удачу не будешь, ребенка сиротой оставить. Да никто и не пропустит туда, посты стоят, – объясняет Яна Зарудная. – У нас родственники выехали только в апреле и мае [2025 года]. С ранениями! Очень опасно…

Все наши собеседники живут надеждой, что смогут вернуться на малую родину.

– Пока в Курске. Живем с надеждой, что можно вернуться и хотя бы найти фотографии, хоть и от домов остались только стены, – говорит Яна. – И за кладбище тоже переживаю. На самом деле это страшно – вот так уйти и не вернуться домой. Даже если все [дом уничтожен], все равно хочется поплакать на своих развалинах. Пока вживую не увидишь – до конца не поверишь. Сначала была надежда, что можно вернуться, но с каждым месяцем она отдалялась. У нас дружные соседи были – мы никогда не стучались, ходили друг к другу. Очень жаль людей, знакомых и незнакомых, пропавших без вести и погибших при попытке выехать из города. Жаль, что больше наша улица никогда не соберется, всех разбросало по разным городам, а кто-то и погиб…

– Трудность [вынужденного переезда] в том, что там моя маленькая и любимая родина! Там мои корни, могилки моих родных и вся моя жизнь, – говорит Инна.

В декабре 2024 года украинские военные заявили, что российская армия вечером в субботу нанесла удар по зданию школы-интерната в городе Суджа Курской области, который с августа прошлого года находится под контролем украинской армии. Минобороны России обвинило в ударе украинских военных. Четыре жителя погибли.

К концу апреля российские войска вытеснили армию Украины из всех населенных пунктов Курской области за исключением Олешни и Горналя. Тогда же начальник генерального штаба ВС РФ генерал армии Герасимов заявил, что российские войска вытеснили все украинские войска из Курской области. В конце мая на встрече с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСу по-прежнему находятся в Курской области, но "вошли в Курской области в другое направление".