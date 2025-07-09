"Игра в кальмара по-путински". Соцсети – о смерти Романа Старовойта

Главной темой обсуждения в соцсетях на этой неделе стало самоубийство министра транспорта и бывшего главы Курской области России Романа Старовойта. По одной из версий, возможной причиной, толкнувшей Старовойта на это, стали подозрения мошенничестве в особо крупном размере из-за хищений средств, выделанных на строительство укреплений в Курской области – тех самых, которые не смогли предотвратить захват Украиной значительной части этого региона и из-за которых ранее был арестован преемник Старовойта на посту губернатора Алексей Смирнов.

Мария Певчих:

Застрелился министр транспорта и бывший губернатор Старовойт. Многие радуются. Я — не очень. Я радуюсь, когда путинскую обслугу сажают — надолго, с конфискацией всего имущества и обязательно медалей и орденов, которыми они так дорожат. А так чего? Вышел в поле, зашёл за куст, выстрелил — и свободен. Сегодня же в министерстве Старовойта умер ещё кто-то. Какой-то его подчинённый-ноунейм, пишут, что прямо на совещании.



У меня послание для всех других чиновников — вряд ли они меня читают, но вы при случае передайте: бегите. Бегите изо всех сил, садитесь в свои прайвет-джеты, берите семьи, тайских массажисток, французских нянек — и бегите нахрен. Как убежали, садитесь за стол, включайте камеры и говорите. Сдавайте с потрохами Путина: все схемы, все преступления, в которых вы участвовали или о которых знаете. Несите документы, договоры, выписки, трастовые соглашения и сертификаты о владении акциями офшоров. И тогда есть хоть какая-то вероятность, что вы останетесь в относительной безопасности. А иначе — либо колония, как у Тимура Иванова, либо вот так бесславно — за кустом, стрелять в висок наградного пистолета.

Леонид Волков:

Если бы чиновник уровня Старовойта знал, что есть возможность уехать из страны, сдать с потрохами все известные ему схемы, помочь борьбе с Путиным и очистить свое имя — ему бы не пришлось выбивать себе мозги из наградного оружия.

Смерть Романа Старовойта обсуждают на фоне других загадочных смертей российских чиновников и функционеров последнего времени – и, конечно, сомневаются в том, что его уход их жизни был добровольным.

Ivan Yakovina:

Министра транспорта РФ, конечно, замочили. "Самоубийство" — это все для отвода глаз. Старовойта так наказали за воровство денег, направленных на строительство укреплений в Курской области. Думаю, Путин реально психанул после недавней ликвидации его любимчика — генерала Гудкова — как раз там, в Курской области. Старовойт ответил за то, что штабов и укрытий там так и не построили.

Это в корне меняет психологический фон в элите

В целом, это интересный поворот. Раньше Путин избегал прямых ликвидаций своих проштрафившихся миньонов. Теперь же — вот. Это в корне меняет психологический фон в элите. "Обнуления" в рядах министров и губернаторов — это уже совсем жесть.

Михаил Шапировский:

Министр транспорта РФ Старовойт явил Миру первый случай СУВЕРЕННОГО СУИЦИДА. До него Пригожин (тоже в первый раз) демонстрировал Планете "высший пилотаж" СУВЕРЕННОГО жонглирования гранатами без "чеки" на борту летящего авиалайнера.

Илья Яшин:

Уволенный Путиным министр Старовойт застрелился из наградного оружия. Очевидно, решил не дожидаться ареста. Запах сталинизма от этой истории…

Сергей Шелин:

Вот самоубился (если самоубился) Роман Старовойт, снятый транспортный министр. И еще несколько ушли из жизни недавно. Путинская номенклатура обретает тот житейский драматизм, отсутствие которого так долго бросалось в глаза. "Все мы только пешки на шахматной доске судьбы", - так они теперь говорят друг другу при встречах. Какой-нибудь путинский Пушкин, небось, уже засел за трагедию.

Кирилл Шулика:

Это, скажем так, первый случай, когда министр стреляется в день отставки. В российской истории такого еще не было. То есть понятно, что напряжение в системе растет и не все его выдерживают.

И, очевидно, что у Старовойта были большие проблемы после ареста его преемника Смирнова. Наверняка нужные показания в отношении бывшего шефа он дал. И вот теперь этим показаниям дали ход, судя по всему неожиданно. Еще вчера Старовойт проводил совещание по поводу утечки аммиака в порту Усть-Луга. А сегодня с утра указ об отставке. И, несмотря на то, что там ничего не было про утрату доверия, отсутствие формулировок о собственном желании или о переходе на другую работу сомнений не оставляли.

Выехать бывший министр никуда не мог. И к тому же вы представьте напряжение, в котором он работал. Ему назначили замом Никитина, понятно, с какой перспективной. К тому времени уже копали под Смирнова и понимали. И вот арест Смирнова, но Старовойт остается в должности, при этом он уже понимал, чем все закончится, но никаких отходных путей не было.

Поэтому просто не выдержал и взял наградной пистолет, выданный по распоряжению главы МВД за особые заслуги.

Понял он одно, впрочем, это поняли все. Если не сегодня вечером, то завтра утром придут. Потому что приходить к действующему министру все же не совсем красиво. Но приходить надо, поэтому и появился указ об отставке.

И сдается мне, что в таком напряжении со страхом от каждого шороха работают многие. Хотя в конце концов вместо них никто не воровал, они делали это сами. И в Курской области все обо всем знали. Более того, туда и Хинштейна поставили во многом из-за того, что прежнее руководство погрязло в коррупции.

Старовойт ушел в Москву до нападения ВСУ на Курскую область, поэтому тогда вряд ли еще копали, а вот когда все случилось, тогда начали.

Но все равно, я таких громких суицидов не помню со времен Бориса Пуго в 1991 году.

Насчет "стреляется в день отставки", впрочем, не все так очевидно: сообщения о смерти Старовойта пестрели нестыковками, а обстоятельства самоубийства в описании телеграм-каналов постоянно менялись. По основной версии, Старовойт покончил с собой еще в воскресенье, то есть целый день был мертв, но оставался в ранге министра. Возможно, тело министра просто нашли не сразу, но шуток и конспирологии в комментариях и постах было достаточно.

Иван Преображенский:

Роман Старовойт подтвердил ТАСС и РИА Новости, что покончил с собой.

Kristina Astafurova:

Экс-глава Минтранса Старовойт провёл совещание в своём министерстве через полтора суток после того, как застрелился.

Я живу во Вселенной братьев Коэнов.

Владислав Иноземцев:

Cудя по всему, харакири следует ввести в список традиционных российских ценностей

Сергей Чапнин:

Уверен, что именно сейчас, в XXI веке, возникла острая необходимость кодифицировать культ смерти в российской элите. Практики уже сложились. Никаких законодательных актов не нужно. Дело лишь за тем, чтобы Моспатриархия (как главная госструктура, обслуживающая переход к смерти) признала, что канонический и благословленный тип самоубийства это:

1) застрелиться - для чиновников класса А,

2) выпасть из окна - для топ-менеджеров и банкиров.

При необходимости список может пополняться.

Отпеванию в ХХС эти обстоятельства не препятствуют.

От себя я бы добавил, что перед тем, как застрелиться или выпасть из окна хорошо бы написать покаянное письмо (с честным описанием причин и грехов) и не передавать его патриарху с курьером, а опубликовать где-нибудь, например, в Фейсбуке.Хоть какая-то польза будет. Без этого переходить в мир иной совершенно бессмысленно.

Аркадий Бабченко:

Застрелился глава Минтранса и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт

Сегодня, 7 июля, Путин отправил Старовойта в отставку с должности главы Министерства транспорта.

На Старовойта дал показания бывший глава Курской области Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищениях 1 миллиарда рублей.

Оперативно. Утром уволили, в обед застрелился.

Пару дней назад там из окна опять кто-то выпал.

Ну, удачи обеим командам.

Успехов, ребят.

Болеем за вас.

Можно найти и тех, кто вспоминает Старовойта добрым словом, а иные, как обычно, проповедуют максиму "о мертвых хорошо, или ничего".

Алексей Венедиктов:

Не люблю и не имею право читать мораль, но вот что.

На сайте Эха (когда-то) каждую новость можно было комментировать. И мы увидели, что новость о смерти известного человека (любого) притягивает некое количество оскорбительных и глумливых комментариев. При этом, подчеркну, любого человека - вне зависимости от его политической, этической, эстетической позиции.

И тогда на Эхе мы приняли решение - комментарии под сообщением о смерти будут закрыты.

И закрыли.

Смерть никого из нас не минует. И к ней надо относиться с достоинством и уважением. Необязательно к персоналиям, но к смерти. Или, точнее, к Смерти.

Она ждёт за поворотом, не стоит забывать.

Виктор Селютин:

53-летний Роман Старовойт, бывший курский губернатор, отправленный сегодня в отставку с поста министра транспорта, в ожидании ареста за хищения, допущенные при строительстве оборонительных сооружений, застрелился в Одинцово из наградного пистолета. Кто-то злорадствует. А я считаю это мужественным поступком. Чтобы уберечь от позора двух своих дочерей.

Lilia Efimtseva:

Да, на него сейчас навешают всего.

Как выгодно системе, так и нарисуют.

Мне хочется помянуть его добрым словом.

Была в нем настоящесть. Животных он любил.

Именно по его указанию стал запрещен отлов с последующим усыплением. Курских бездомных собак впервые массово чипировали с прививками и стерилизацией. А живодеру, застрелившему бездомного пса, дали реальный срок.

Старовойт остановил незаконную вырубку леса под Льговом. Примчался туда сам и надавал по головам.

До его прихода мы били машины по советской бетонке в сторону Железногорска, и в села скорые проехать не могли. Теперь даже в отдаленные углы и тупики ты едешь по качественным трассам и грунтовкам.

С его приходом наша Курская область впервые на моей памяти продохнула

С его приходом наша Курская область впервые на моей памяти продохнула и сдвинулась из точки безысходности. Он столько инвесторов завлек. На смену обветшавшим фермам пришли счастливые буренки в стойлах по евро-стандартам, зернохранилища, стекляшки агрохолдингов…

Вернул он нашей области давно забытое достоинство. Под его руководством она всё больше напоминала процветающую Белгородскую область, оставив в кои-то веки позади Орловскую с её вздыбленным асфальтом и подзаброшенностью. Там после Строева нет губернаторов нормальных.

Про мужество отдельно напишу. Старовойт шел на прямой контакт с людьми. Не прятался за спины охранников и смерти не боялся.

Я думала о том, каким бы он мог президентом быть. И это были мысли в его пользу.

Выйти из системы подобным образом, как он, по силам только мужественным.

Респект и уважение.

И сожаление за неиспользованные возможности.

У него был потенциал сделать больше.

Впрочем, на такие панегирики в соцсетях сразу же находится отповедь.

Roman Popkov:

Тут некоторые именитые российские оппозиционеры высказываются по поводу самовыпила экс-министра транспорта Старовойта: "мол, что ж вы такие бессердечные, радуетесь смерти человека, это ж не военный преступник".

С укором, типа.

Не военный преступник? Да? Правда? Точно?

Старовойт в 2022 году возглавлял приграничную Курскую область. Территорию, с которой путинская армия пошла в Украину грабить, убивать и насиловать.

Эта гнида, Старовойт, обеспечивала им базу. Обеспечивал им крепкий теплый тыл. Как и Богомаз в Брянске, как и Гладков в Белгороде. Крепкие хозяйственники крепкого военного терроризма. Путинские завхозы.

Крепкие хозяйственники крепкого военного терроризма

Не надо только рассказывать, что военная инфраструктура - это Минобороны и больше никто, и вообще во всем виноват Путин, а губеры так, лавочки красят. Именно они, губернаторы, сучьи дети, несут и моральную, и политическую ответственность за всё, что происходит в их регионах. Если их регион - база, в которой греют, лечат, кормят и выгуливают убийц - это их вина и ответственность.

Они, гады, все прекрасно знали и знают. И про бомбежки (в феврале 2022-го российские летчики еще не боялись ПВО и швыряли бомбы, летя над жилыми домами). И про расстрелы мирных жителей, и про грабежи. Это знание никак не мешало им уже в первые недели войны выстраивать школьников в шеренги в форме буквы "Z", носить подарки палачам в госпиталя, и вообще полностью поставить свои регионы на службу войне.

Еще раз. Они точно не военные преступники?

Да на них уже клейма ставить негде.

И очень глупо, тупо выглядят в 2025 году попытки представителей оппозиционного истеблишмента заигрывать с путинскими элитками, выискивать там "просто чиновников", "просто гражданских администраторов". Мол, мы тут им шлем сигналы, а потом, когда-нибудь, вступим с ними в диалог, будем продавать себя Западу как переговорщики.

На болте вся эта путинская публика вертела и вас, и ваши сигналы, и ваши переговоры.

Да, когда-нибудь они побегут с путинского корабля как крысы. Будут хотеть переговоров, хотеть отмыться, будут пытаться доказать, что они "просто делали свою работу".

Но весь этот "раскол элит", на который вы три года уповаете, возможен лишь как результат бескомпромиссной, последовательной, полной ненависти войны со всей путинской "государственностью". Когда российские элиты будут понимать, что перед ними встал выбор: стреляться прямо сейчас, в кабинете, или идти завтра на виселицу, или немедленно предать рушащуюся систему.

И побегут они кланяться только к тем, кто будет их жестокими и беспощадными врагами. К тем, кого они будут считать таковыми. К тем, кто несет возмездие.

Путинская гос.элита - это бандиты, мафиози. Вся, полностью, в том числе министры и губернаторский корпус. Ваши прогревы и попытки их очеловечить им сейчас смешны.

Пока либералы рефлексируют и спорят, можно ли радоваться смерти путинского министра, у Z-блогеров, традиционно списывающих все неудачи российской армии на коррупцию и непотизм, все проще: самоубийство Старовойта вызвало в этой среде чувство "глубокого и полного удовлетворения" – вероятно, травма от вторжения ВСУ в Курскую область у "патриотов" до сих пор до конца не изжита.

Два майора:

Старовойт застрелился в "Тесле". Возможно, если бы у него был не пендосовский автомобиль, нажитый "непосильным трудом", и поводов стреляться бы не было.



Тем временем в отношении Старовойта действительно велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Показаний на других теперь он не даст.

И все же: что это было, что к этому привело и что говорит о состоянии российских элит? Можно ли уже говорить о возвращении сталинских практик? Означает ли это, что режим пожирает себя изнутри? Сложно придумать лучший повод для обсуждения этих вечно насущных вопросов.

Zаписки Vетерана:

Уволенный сегодня утром с поста министра транспорта, бывший губернатор Курской области Роман Старовойт застрелился в своем автомобиле в Одинцово.



Сам себе вынес приговор, не дожидаясь суда.

У чувака хотя бы оказались яйца

Надо отдать должное: у чувака хотя бы оказались яйца поступить в лучших традициях российского дворянства и раннесоветского генералитета. К слову сказать, с начала СВО ни один генерал, пойманный на воровстве и коррупции, так и не осмелился на что-то подобное.

ДШРГ Русич:

Видимо, застрелился после увольнения по причине боязни уголовного дела. Первое в истории правильное использование наградного оружия чиновниками.



Хотя возникает вопрос: за что собакам дают наградное оружие, когда военнослужащий, заслуживший его в бою, вместо этого получает железки?

Клаузевиц и пустота:

Практически у всех военных и специальных начальников есть наградное оружие.

Но воспользоваться им по делу смог только гражданский.

Смерть Романа Старовойта уже не в первый раз за последнее время обнажает модус операнди путинской России, заключающийся в намеренном отсутствии каких-либо правил, чтобы держать людей "на крючке" и в состоянии неопределенности – будь это оппозиционные активисты, путинские губернаторы или театральные режиссеры и писатели.

Дмитрий Гудков:

"ИГРА В КАЛЬМАРА" ПО-ПУТИНСКИ.

Вот уже больше 10 лет, как я пересекаюсь (в последнее время в Европе) с разного рода полудобровольными “отставниками” из путинской системы. Чаще всего - по роду деятельности - с бывшими депутатами, которых в 2016-м по разным причинам не взяли в следующий созыв Думы после Крыма. Отлично помню, какой кислый вид по этому поводу был у них тогда, и какой цветущий - сейчас. Когда очень и очень многие оставшиеся в системе - депутаты, министры и замминистры, губернаторы и мэры - им завидуют, но поезд ушел, соскочить уже нереально.

Потому что всех заставили "замазаться" одинаково, чтобы все оказались под санкциями и никуда уже не делись с этой подводной лодки.

Почему Старовойт застрелился? В приличные страны сбежать нельзя из-за санкций, а в остальные нет смысла даже пытаться, так как выдадут по первому запросу из Москвы. А дальше выбор - гнить остаток жизни в путинской тюрьме или пустить пулю в лоб.

И, самое главное, почему там сейчас так трясутся все и на всех этажах, кроме самого-самого верхнего, валдайско-геленджикского. Понятных правил для элит тоже нет.

Чем Старовойт был хуже любого другого министра или губернатора? Да ничем. И все это понимают, и в ужасе представляют себя на его месте. Ведь при этом системных часто наказывают даже жестче, чем внесистемных: “бей своих, чтобы чужие боялись”.

Может, однажды история чему-нибудь их научит? Тыщу с лишним лет разные бояре искали царя помягче, подобрее да побезвольнее. Может, пора попробовать что-нибудь новенькое? Например, обязательные для всех без исключения правила игры?

Ну, пусть думают. Если, конечно, до этого окна возможностей доживут. Никто же не знает, сколько у них впереди еще сезонов этого сериала.

Abbas Gallyamov:

В принципе, Старовойт действительно мог застрелиться сам. Вот только доказать это властям ни за что не удастся. Большинство из тех, кто услышит об этой истории, решит, что высокопоставленные коррупционеры устранили таким образом свидетеля и соучастника своих преступлений. Это безусловно очень серьёзный удар по репутации режима - в первую очередь в глазах его членов.

Насколько разложилась система, если её участникам приходится решать проблемы подобным образом

Они все сейчас задумались, насколько деградировали в стране институты, насколько разложилась система, если её участникам приходится решать проблемы подобным образом. Ротенберги ведь могли просто пойти к Путину и попросить его убрать Старовойта из списка фигурантов уголовного дела. Не смогли или не захотели…

И даже если это просто самоубийство. Представляете, насколько Старовойт верил в торжество правосудия в стране?

Александр Уржанов:

Застрелился министр транспорта Старовойт — решил не ждать, пока ему вслед за уже арестованным замом предъявят обвинение в краже денег на бетонных конусах, которые должны были защитить российскую границу от ВСУ. Ещё пару месяцев назад он стоял в каске на каком-то мосту и давал какое-то необязательное интервью — а сам светился от счастья: думал, что пронесло, вовремя перестал быть курским губернатором. Просто сиял.

Сажать его собирались за то, что вроде украли денег на бетоне для этих конусов — и "зубы дракона" получились слишком хрупкими. И в этом жуткая какая-то ирония. Во-первых, весь путинский класс стоит десятилетиями на том, что ни за какие деньги давно нельзя ничего построить, не украв эти миллионы и миллиарды: с них же кормится такое количество людей, что и захочешь — нормально не построишь. А во-вторых, когда ВСУ вошли в Курскую область, то вошли они более-менее по дорогам, и потом по этим дорогам ещё снабжение шло. И, как я понимаю, не так уже важно там было, хрупкие они или не хрупкие.

Ничего не знаю про этого человека, но прочитал, что он был ещё и марафонец и триатлонист. С картинкой дрожащего чиновника, испугавшегося окрика сверху, это не вяжется вообще. А вяжется вот с чем: человек, который добровольно и много испытывал на прочность своё тело, понимает, что садизм российских силовиков ему не пережить.

Или убили. За это бетонное говно.

Андрей Пивоваров:

Видимо, Старовойт четко понимал, что за отставкой последует посадка, и решил уйти сам.

Это же чисто сталинские истории, когда люди, чтобы спасти семью, стрелялись, не дожидаясь, когда придут.

Сложно сочуствовать нынешним чиновникам и бюрократам, но уверен, настроение у них поганенькое.

Так или иначе, но спустя двое суток после того, как стало известно о самоубийстве Романа Старовойта, официальные СМИ о нем, кажется, уже забыли и вычеркнули из истории.

НЕЗЫГАРЬ:

Роман Старовойт ушёл — и будто не жил. Самоубийство экс-министра транспорта - первый значимый стресс-тест для чиновников. "Поставь себя на его место".



Гибель бывшего министра транспорта России произошла меньше суток назад, но кажется, что его и не было. Ни слова скорби, ни даже робкого "соболезнуем" от коллег. Только сухое сообщение от Минтранса — и всё. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов даже заявил, что смерть Старовойта произошла "достаточно давно".



Хотя, всего восемь дней назад министр участвовал в совещании у Путина по новым территориям, пять — на обсуждении развития аэропортов. Если даже допустить, что вчерашняя отставка Старовойта связана с уголовным делом по Курску: вряд ли в Кремле еще неделю назад не знали, что министр фигурирует в уголовном деле. Ситуация явно тогда никого не смущала. Старовойта приглашали на совещания, жали руки, записывались на прием.



Допустимо,что власть не комментирует отставок чиновников, но теперь она не комментирует и смерть на рабочем месте. Ни одного комментария из правительства, ни одного слова из Госдумы или Совета Федерации. Ни один губернатор не высказался. Профильные ассоциации — молчок. Как будто ничего и не случилось. А случилось, напомним, самоубийство федерального министра.

Зато все видели спринтерский забег с новым министром Никитиным, чья молодость и улыбка разительно контрастировали с неловкой ситуацией. Утром — подготовленное заранее видео встречи президента с новым кандидатом в министры, к обеду — выдвижение его на пост министра, к вечеру — встречи с депутатами и одобрение фракций. А бывший министр? Где он? Кто он? Был ли?



Никитин ходит по думским фракциям с широкой улыбкой, обсуждает будущее транспорта и нислова о предшественнике , будто предшественника и не существовало. И никого не смущает, что мы живём в реальности, где человек, ещё вчера сидевший за одним столом с главой государства, сегодня исчез без следа — исчез из новостей.



Старовойта будто вычеркнули. Словно сказали: так надо. Словно кто-то сверху произнёс: не вспоминать.

Старовойта будто вычеркнули



Сравните с историей министра Зиничева, погибшего в 2021-м. Тогда — президентские соболезнования в первые часы, всплеск памяти, эмоциональные отклики.



Проявление эмпатии, даже к неоднозначным персонам, это хорошее проявление корпоративной культуры. Даже непростая фигура Березовского - его гибель вызвало обсуждение и пусть сдержанные, но чувства.



Сегодняшние чиновники не боятся кармы или греха. Они боятся сказать что-то не то. А вдруг не по линии? А вдруг преждевременно? А вдруг покажется, что сочувствие — это политическая слабость или проявление оппозиции?



Эмоции теперь неуместны. Искренность — риск. Это- слова иноагенты. Соболезнование — ошибка. Так проще промолчать.



Похороны покажут окончательно, что произошло. Кто из высоких людей рискнёт появиться рядом с вдовой и семьей? Кто получит "некомфортное поручение" просто прийти к урне? Приедут ли братья Ротенберги? А курские чиновники?



Пока же всё ясно: чиновники смело дистанцировались. Хладнокровно.

Корпоративная аморальность в этом какая то есть. Аморальность реакции государевых людей на смерть своего же товарища - хороший маркер, стиль управления сегодняшнего дня: не участие, а дистанция. Не человеческие эмоции, а выжидание и отстраненность. Высокий стиль Сталина.