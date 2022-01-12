Джонсон извинился за вечеринку в своём офисе в период первого локдауна

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон впервые признал своё участие в вечеринке на Даунинг-стрит 10, в саду резиденции премьера, 20 мая 2020 года - в период первого локдауна и жёстких коронавирусных ограничений.

Выступая в среду перед членами парламента, Джонсон сказал, что приносит "искренние извинения" и сознаёт общественный гнев. Но, как сказал британский премьер, он полагал, что это была рабочая встреча, технически организованная в рамках всех правил. По словам Джонсона, он присутствовал на этом мероприятии около 25 минут, чтобы поблагодарить всех сотрудников своего офиса. "Хотя конечно, оглядываясь назад, я должен был найти иной способ сказать коллегам спасибо и мне стоило осознать, что даже если встреча была организована технически в рамках рекомендаций, миллионы и миллионы людей так считать не буду", - добавил Джонсон.

Лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер призвал Бориса Джонсона подать в отставку, подчеркнув, что премьер представляет "жалкое зрелище". Стармер и ряд других законодателей задаются вопросом, как Борис Джонсон мог полагать, что вечеринка – это рабочая встреча.

Как ранее написали британские СМИ, на пикнике в саду по формуле "приносите выпивку с собой" присутствовали около 30-40 человек, включая Джонсона и его супругу Кэрри (на тот момент невесту). Из просочившегося в прессу электронного письма-приглашения на пикник, которое разослал личный секретарь премьера Мартин Рейнолдс, следует, что на вечеринку "с социальным дистанцирование" позвали около ста сотрудников резиденции. На тот момент в Великобритании из-за пандемии COVID-19 официально на публике, вне дома, могли встретиться лишь два человека, если они не являются членами одной семьи.

Британская полиция сейчас проводит расследование пикника на Даунинг-стрит 10, состоявшегося 20 мая 2020 года.

Как отмечала "Би-би-си", это далеко не первый пример нарушений коронавирусных правил, в которых обвиняют Джонсона и его подчинённых.