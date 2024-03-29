Суд арестовал журналистку Антонину Фаворскую по делу о ФБК

Басманный суд Москвы арестовал журналистку издания SOTAvision Антонину Фаворскую (Кравцову) по обвинению в участии в экстремистской организации. Таковым следствие называет основанный Алексем Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

По версии следствия, Фаворская собирала материалы, снимала и монтировала видеоролики и создавала публикации для фонда. Пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш вчера заявила, что это неправда.

Заседание 29 марта прошло в закрытом режиме, передаёт корреспондент "Медиазоны". Фаворская вину отрицает. Она успела сообщить журналистам, что её судят за статью о том, как Федеральная служба исполнения наказания пытала Навального.

По предъявленной статье журналистке грозит до 6 лет лишения свободы. ФБК был признан российскими властями экстремистсткой организацией в 2021 году.

Фаворская была задержана 17 марта в кафе после посещения могилы Алексея Навального на Борисовском кладбище. На следующий день её арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полицейским. Она вновь была задержана на выходе из спецприёмника 27 марта.

Дома у журналистски прошёл обыск. На заседании 29 марта она успела сообщить, что у неё были изъяты четыре резиновых уточки (такие игрушки были символом антикоррупционных протестов в 2017 году) . "Поймите абсурд всего этого и процесса", — сказала она.