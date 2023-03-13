"Хоть не Мордор". Соцсети об идее переименовать Россию в Московию

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, предлагающую ему переименовать Россию в Московию, а Российскую Федерацию — в Московскую Федерацию.

Петиция собрала более 25 тысяч подписей, а по украинским законам высшие органы власти, включая президента обязаны официально отреагировать на адресованные им петиции, если эти петиции набирают 25 тысяч подписей в течение трёх месяцев.

Обращение, опубликованное на официальном сайте электронных петиций в конце ноября Валерией Шахворовстовой, указывает, что слово "Московия" является историческим названием государства, именующегося теперь Россией, и употреблялось на европейских исторических картах с XVI до XIX веков.



Название "Россия", напротив существует лишь с 22 октября 1721 года, когда московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей" и, как следует из текста, является попыткой Московии присвоить себе историческое наследие Киевской Руси.

По мнению автора петиции, изменение названия привлечёт внимание как россиян, так и иностранцев, к истории, и поможет развенчанию производимых кремлёвской пропагандой исторических мифов.

Хотя Зеленский был обязан отреагировать на петицию, он не должен был отвечать на неё положительно и вполне мог отшутиться.



Но вместо шуток президент Украниы написал, что "затронутый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия" и поручил премьер-министру комплексно проработать этот вопрос, с учётом его научно-культурной и международно-правовой сложности.

Казалось бы, никаких решений не принято. Но пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова среагировала на новость моментально, назвав это поручение "попыткой создания из Украины "анти-России".

Обиделась не только Захарова: проходная новость про "поручил проработать", которую не заметили многие СМИ, задела z-патриотов за живое. Они тут же вспомнили нацистов (как и по любому другому поводу.)

Маргарита Симоньян

Ну, ок, пусть Московия. А бывшая Украина будет Подмосковия в таком разе.

Александр Скубченко

Эта инициатива говорит лишь об ущербности и тупости самого Зеленского.

Во-первых, никакой Украины в те времена вообще не существовало: сначала литовцы, а потом и поляки называя так растущее территориями и могуществом Московское княжество, желали закрепить за собой право на Киев, который был под их оккупацией после монгол и аж до ХVII века, пока Русское государство не выкупило Киев у Польши.

Поднимая забытую в веках и сгнившую в забвении пропаганду запада, Зеленский пытается обосновать и утвердить сегодняшнюю оккупацию Украины западом. Но спроси себя: а где же был Киев, когда была "Московия"? И ответ не понравится многим даже в Киеве. Потому что в литовско-польской оккупации Киев стал захолустной дырой.

Когда Русское царство называешь "Московией", рогуль, помни, что Киев тогда — как и сегодня, впрочем, — вообще руиной был под поляками. Кстати, большинство духовенства и знать из Киева уехали тогда в "Московию" (а не в Европу почему-то), которая становилась всё могущественнее: стала Русским царством, а потом — и империей.

И своим возрождением после монгольской и литовско-польской оккупации Киев обязан именно "Московии". Ведь только в составе Российской империи Киев снова стал культурным и деловым центром, которым оставался бы и сегодня, если не очередная оккупация запада.

Лариса Ржондовская

А вообще, то что "гнида" решила переименовать Россию в Московию - это правильно. В дебильной стране и законопроекты должны быть соответствующими.

Предложение переименовать Россию в Московию заставило патриотов вспомнить нацистов (как и фактически любая новость из Украины)

Григорий Пернавский

Зеленский со своей Московией снова показал евроуши, ибо Рейхскомиссариат, в который планировалось включить Северо-Запад и центр оккупированной немцами части РСФСР был переименован из "Руссланд" именно в "Московию". Причем, по требованию Гитлера, который считал, что никаких названий, которые ассоциировались бы с Россией, сохраниться не должно.

Сергей Марков

Свинский Бандерорейх. Так по народному Дмитрий Медведев предложил переименовать современную, находящуюсю под властью фашистской хунты Украину, в ответ на возможное переименование России в Московию.

Эта новость о переименовании России в Московию, разлетелась по России и Украине со скоростью молнии. Но на самом деле этого не будет, потому что Зеленский по закону должен просто рассмотреть это, потому что такое предложение получило 25 тысяч подписей на сайте.

Такая система псевдодемократии с этими подписями на сайте специально сделана американскими политехнологами для дурачков на Украине, чтобы этими фейковыми предложениями замаскировать реальную жесткую кровавую марионеточную фашистскую диктатуру на Украине.

Пост Дмитрия Медведева привлёк наибольшее внимание.

Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию.



Ну что тут сказать…

Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!

Константин Калачев

Этот день в истории 🤔



11 марта 2017 года Дмитрий Медведев забанил Алексея Навального. Цивилизованный поступок прогрессивного руководителя.

Вегетарианские времена.



11 марта 2023 года

Дмитрий Медведев в ответ на петицию украинцев с просьбой переименовать Россию в Московию предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich — «Свинячий Бандер-Рейх».

Таков путь, такие времена.



Всего то 6 лет прошло.

Николай Травкин

На заре ты его не буди, до обеда он сладко так спит…

Если разбудишь, он почему то с испугу на германском языке вскрикивает…

Ксения Собчак

Интересно, а у него правая рука дернулась в этот момент? Рефлекторно чисто .

Анатолия Несмиян

Новость о том, что на Украине намерены переименовать Россию в Московию вызвала стон в России, сравнимый с психозом украинцев по поводу предлога «на» перед Украиной. Не обошлось без Медведева, который, как водится, уже успел выразить свое ценное и никому не интересное мнение.



На самом деле ещё пока никто никуда не едет. Есть процедура, по которой петиция по любому вопросу, набрав 25 тысяч голосов, должна быть рассмотрена президентом. Зеленский и рассмотрел петицию о переименовании, направив ее премьеру. Что там будет дальше, неизвестно.



Во-вторых, вот вообще без разницы. Китай совершенно не парится по вопросу, как и кто называет его в разных языках. По-китайски он звучит как Чжунго, а все остальные варварские наречия его не интересуют ни разу. Хоть Китай, хоть Чайна, хоть как. Немцы тоже особо не комплексуют ни на Германию-Джормани, ни на Алеманию, ни вообще ни на что. Дойчланд - и аллес. Не вижу ни одной причины интересоваться названием России в других языках, разве что с познавательной целью. А уж беспокоиться по этому вопросу - так ну совсем нет.

Аббас Галлямов

Украинцы насобирали необходимое количество подписей под петицией о переименовании России в «Московию». Теперь этот вопрос будет рассматриваться официально.

Любой более-менее грамотный политтехнолог знает, что реагировать на такого рода инициативы нельзя. Сами по себе они никаким потенциалом не обладают и жить могут исключительно за счёт энергии противника. Медведев, тем не менее, разразился по указанному поводу очередным гневным постом.

Вопрос, зачем он это сделал? Зачем раскручивает вражескую инициативу, демонстрируя, что Россия болезненно переживает по поводу украинского троллинга?

Скорее всего причина в том, что экс-президент не чувствует себя частью системы, в интересах коей он должен действовать. Он воспринимает себя как индивидуального игрока, который преследуют свою собственную цель - удержание себя, любимого, в центре повестки.

Для Медведева важно, чтобы лично его фамилия звучала, а то, что это в целом для России в минус сработает - дело десятое.

К z-патриотам неожиданно примкнул бывший диссидент Александр Подрабинек. Он тоже посчитал закон "неуместным".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Соответствующее поручение он дал премьер-министру Денису Шмыгалю. В качестве политического анекдота это было бы смешно, но какой смех может быть во время войны? Мне кажется, президенту страны, воюющей за свою независимость, не пристало опускаться до уровня детских утренников. Люди и страны называют себя сами, переименовать их со стороны невозможно. Шутовство, даже из самых патриотических соображений, мне кажется совершенно неуместным.

Большинство российской оппозиции отнеслось к идее с пониманием или, по крайней мере, с юмором.

Фарида Курбангалеева

Представляю, какие говны бурлят за кремлевской стеной. Но все закономерно: государство, которое беспардонно лезет в чужие дела, должно быть готово к аналогичному отношению в свой адрес.

Василий Аленин

А в чем проблема-то? Называют же в РФ Сакартвело Грузией, Дойчланд - Германией, Элладу – Грецией, Ниппон – Японией, Эль-Магриб – Марокко, Мадьярорсаг - Венгрия, Остеррайх - Австрия, Шкиперия - Албания, Суоми - Финляндия...

Кстати, в каждой стране наименование того или иного государства свое. Например, украинцы называют Дойчланд Нимеччиной, а французы – Аллеманией. И ничего.

Кася Сенина

ТГ ИБС процитировал один z-канал:

"И провозглашение России «Московией» — просто очередной шаг на пути к «деколонизации». Нет никаких русских, нет никакого государства русского народа, «Россия — это социальный конструкт». Есть лишь «Московия» — эдакий кровавый Мордор, захвативший земли свободной Ингрии, разоривший Казанское ханство, устроивший геноцид коренных народов Сибири… Ну и далее по списку."

И меня вдруг осенило, что ответ на вопрос "кто такие русские", который я за всю жизнь так и не нашла, все это время был на поверхности: никаких русских как народа не существует. У жителя Петербурга, скорее всего, не больше, а то и меньше общего с жителем какого-либо сибирского города или Камчатки, не говоря уж о Бурятии или Татарстане, чем у жителей двух разных стран ЕС. Это в совке люди были спаяны наднациональной идеей, но у РФ никакой наднациональной, а тем более национальной или государственной идеи нет, кроме смерти за жопу президента. Что должно держать вместе жителей Питера и Владивостока или Новосибирска, вообще неясно. Вся РФ это просто раковый больной, чьей плотью кормится сраная Москва, подверстывая под свои аппетиты какие-то несуществующие конструкты вроде русского народа и необходимости защищать РФ от распада. В этом смысле России действительно нет, есть только Московия.

Сергей Хазов-Кассия

Президент Зеленский предложил переименовать Россию в Московию. Мне нравится. Московия для москвичей!

Александр Деревянский

Московия. Опять что ли паспорт менять

Анна Лестер

Хорошо хоть Московия, а то мог бы и Мордором назвать.

Артемий Троицкий

Я бы переименовал путинскую РФ во ВНЕШНЮЮ МОРДОВИЮ: страна-зона (чем Мордовия славится), ассоциируется с Мордором, МОсковский первый слог тоже присутствует. И морд с мордобоем, конечно, в избытке. Про всяческий мор и не говорю…

Гасан Гуссейнов

В Российской Федерации после роспуска СССР в Конституции записали два названия – Российская Федерация и Россия. Хотя уже тогда всякому было понятно, что в этом наименовании заложена проблема на будущее. Ведь та, прошлая, имперская и колониальная историческая Россия включала некогда и другие территории. Переносить это название в конституцию означало, что в будущее переносится и возможность реванша.

Но с течением времени России в этом втором смысле становилось все больше, а Федерации – договора между народами – все меньше. От слова «федерация» остались, пожалуй, только «федералы» как обозначение мужчин, вооруженных Москвой для подавления волнений в регионах.

На символическом уровне дело кончилось тем, что автор политики российского реванша вдруг заявил в конце февраля 2023 года, что это он сам четверть века разрушал федеративное государство по наущению злых внешних сил.

«Запад ставит своей целью развал России и установление контроля над ее бывшими частями, в таком сценарии русский народ в нынешнем виде может не сохраниться, а вместо него возникнут «московиты, уральцы и другие», заявил президент Владимир Путин в интервью «России 1».

Прошло всего несколько дней, и на призыв президента РФ откликнулся президент Украины.

11 марта телеграфное агентство РИА-Новости сообщило:

«Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление на сайте офиса Зеленского.

В том, что страны в других языках называются не так, как это привычно для ее жителей, вообще говоря, нет ничего нового. На финском языке Германия зовется Saksa, или «Саксония», хотя все прекрасно знают, что современная Саксония – лишь одна из федеральных земель Германии. А по-русски «Англией» нередко называют всю «Великобританию», включая даже и Северную Ирландию. Так, возможно, случится и с наименованием будущей РФ в языках народов-соседей. Ведь каких только наименований России мы не найдем на исторических картах – от Тартарии до Московии, от Российской империи до СССР. Последний просуществовал почти целое столетие, как бы даже и подготовив население самой крупной своей части к признанию нового статуса Российской Федерации после 1991 года.

Но исторически ошибочное именование РФ Россией – униженной, обиженной, пострадавшей от сепаратизма или, наоборот, вставшей с колен, – до сих пор мешает населению страны увидеть, что страна действительно стала Московией: ни один регион страны не обладает даже минимальной самостоятельностью. Даже отправляя мужчин своей страны воевать в Украину, московское начальство щадит московское население, гоня на убой молодых из бедных регионов и национальных колоний бывшей российской империи – Бурятии, Башкортостана, Дагестана и других.

По данным «Медиазоны» о подтвержденных потерях это видно невооруженным глазом.

Вот почему и за словами президента РФ о «московитах», от которых захотят отделиться «уральцы», и за синхронно прозвучавшими словами президента Украины о необходимости переименования официального украинского названия РФ в «Московию», стоит не чья-то недобрая воля или геополитическая фантазия, а одинаковое понимание реальности у обоих президентов.

Уходя в советскую историю, РФ рискует доехать и до «московитов», отгораживающихся, от, по словам Путина, «уральцев». Но это ведь и есть движение к Московии. Извне оно видно гораздо лучше, чем изнутри. Вот почему не будет ничего удивительного, если Московия в географических атласах и словарях бывших республик СССР в самом деле сменит еще в этом десятилетии Российскую Федерацию.

Что до украинцев, то он уверены: страна-агрессор должна и будет называться Московией.

Игорь Магрилов

Все эти названия и памятники - это не просто какое-то условное действие, не просто демонстрация присутствия. Это идеологический акт, это восстановление исторической справедливости и возвращение к корням.

Все эти названия и памятники сидят в нашем мозгу. Долго сидят. Влезть в мозг можно быстро и легко, очистить его от этого наносного очень сложно. Это очень долгий процесс.

Поэтому для меня странно, когда кто-то не понимает, зачем поднят сейчас вопрос о переименовании россии в московию. Мол, не до этого, обстрелы, дайте лучше снаряды. Снаряды - это важно. Но и очищение мозгов не менее важно. И делаем это мы не для других стран, а для себя.

Вы думаете почему россияне упираются всеми рогами в землю и упорно твердят "на Украине" и в слове "украинцы" делают ударение на букве "а", а не "и"? Да, потому что для них это принципиальный вопрос. Мы для них где-то "на окраине", а они главные и в центре. Вот для этого. Это такой момент, чтобы нас унизить и поставить на место.

Так какой может быть вопрос, если мы ответим им их же монетой? Упираетесь, твердите, что это ваше правило написания, относительно Украины, так получите такую же неуважительную ответку. Будете московией! Тем более, что московия вы и есть. Всю свою историю только тем и занимались, что нападали на своих соседей, чтобы их покорить и присоединить. И не выпускать из своих когтей никогда.

Вот что тут непонятно?

Андрей Мирошниченко

Так называемая "российская федерация" на самом деле не российская и не федерация. Точно так же, как и военная авиация парашии не "космические силы", а ее говноармия - не "вторая в мире".

Возврат к "московии" - это сигнал всем за МКАДом - самоопределяйтесь. Татарстан, Ичкерия, другие народы Кавказа, мокша, эрзя, ханты, манси, вепсы (Путлеру привет), карелы, саамы, якуты, чукчи и все остальные.

Москва насосала несметных баблищ со всех захваченных территорий. Пусть сидит в тюрьме и платит.

Военные преступники со всех колоний тоже будут сидеть и платить. Конкретные буряты. А независимая Бурятия пусть рождается.

Победа Украины, Европы и цивилизованного мира будет в том, что т.н. РФ исчезнет с карты. Рашистская фашизация должна быть аннигилирована. Фашизм и имперастия должны быть искоренены.

И будет ли вообще московия? Ну, пусть москвичи решают, отдельный ли они народ...

Алексей Арестович

Петиция о переименовании России в Московию в украинских документах набрала необходимое количество голосов и Президент поручил изучить этот вопрос премьер-министру.



Все понимают важность этого действия, но стесняются говорить.



Не нужно стесняться.



Московия совершила главную кражу в истории, присвоив себе название Россия (Русь по-гречески). Возвращение названия, кем она была и есть - это восстановление исторической справедливости.



Когда Путин начал войну, он руководствовался историческими причинами, а все остальное - следствие.



Так нужно с этими причинами работать.



После восстановления этой исторической справедливости стоит помнить и не нужно стесняться говорить о следующем шаге.



Историческая и символическая Русь - это современная Украина. Так и в церковных канонических документах значится: Русь-Украина.



Возвращение исторической кражи закроет вопрос справедливости и возвратит настоящие имена государствам: современной Российской Федерации - Московия, а Украине - Русь-Україна.

Максим Бутченко

московия уже вполне состоялась в информационном поле, так что остается только ее немного поддерживать. ну а на за стадией отрицания как известно следуют другие.